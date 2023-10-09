Com construção de estádio, prefeitura de Vila Velha mira jogos da Seleção

Prefeito Arnaldinho Borgo visitou a Arena MRV, em Minas Gerais, para conhecer de perto o estádio Crédito: Prefeitura de Vila Velha/Divulgação

Em entrevista para a reportagem de A Gazeta, o prefeito Arnaldinho Borgo afirmou que sonha em receber jogos da Seleção Brasileira de futebol no futuro estádio. "Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Mas sim, é claro que temos interesse em trazer grandes eventos esportivos para Vila Velha, incluindo a possibilidade de receber amistosos e treinamentos da seleção brasileira, bem como grandes shows e eventos, pois a intenção é tornar a praça esportiva uma referência para eventos de maior porte, projetar nossa cidade no cenário nacional e mundial", declarou.

O projeto ainda está na fase inicial. O chefe do poder executivo da cidade recentemente realizou uma visita à Arena MRV, estádio do Atlético-MG, em Belo Horizonte, para buscar informações sobre o modelo da arena e discutir parcerias. O foco do momento é encontrar um local que seria capaz de receber essa obra, levando em conta critérios financeiros e logísticos. "Até o momento, o foco é justamente encontrar áreas mais adequadas, que comportem um estádio. Temos algumas em vista, a Darly Santos é uma possibilidade, mas vamos iniciar uma busca ativa para identificar possíveis locações, em regiões que possuem áreas de expansão", afirmou o prefeito.

O grande objetivo de construir um estádio desse porte é tornar a cidade um ponto atrativo para o turismo, além de incentivar a prática esportiva no município. É o que afirma o prefeito Arnaldinho. "A ideia de construir um estádio faz parte do plano de posicionar Vila Velha como um destino atraente para grandes eventos esportivos, culturais e de negócios nacionais. Os benefícios esperados para o município incluem o estímulo ao turismo, o desenvolvimento econômico, a geração de empregos e o fortalecimento da identidade esportiva da cidade".