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Sonhando alto

Com construção de estádio, prefeitura de Vila Velha mira jogos da Seleção

Município divulgou na última semana que tem interesse em construir um estádio para 20 mil torcedores, com a intenção de botar a cidade no mapa do esporte nacional
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

09 out 2023 às 19:21

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 19:21

Prefeito Arnaldinho Borgo visitou a Arena MRV, em Minas Gerais, para conhecer de perto o estádio
Prefeito Arnaldinho Borgo visitou a Arena MRV, em Minas Gerais, para conhecer de perto o estádio Crédito: Prefeitura de Vila Velha/Divulgação
A prefeitura de Vila Velha anunciou na última semana que tem interesse em construir um estádio com capacidade para 20 mil torcedores. A ideia faz parte dos projetos Vila Velha Ágil e Plano de Desenvolvimento Econômico Vila Velha 500 Anos, em colaboração com a Fundação Dom Cabral. O objetivo do município é fazer com que a cidade entre no circuito nacional esportivo e receba grandes eventos.
Em entrevista para a reportagem de A Gazeta, o prefeito Arnaldinho Borgo afirmou que sonha em receber jogos da Seleção Brasileira de futebol no futuro estádio. "Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Mas sim, é claro que temos interesse em trazer grandes eventos esportivos para Vila Velha, incluindo a possibilidade de receber amistosos e treinamentos da seleção brasileira, bem como grandes shows e eventos, pois a intenção é tornar a praça esportiva uma referência para eventos de maior porte, projetar nossa cidade no cenário nacional e mundial", declarou.
O projeto ainda está na fase inicial. O chefe do poder executivo da cidade recentemente realizou uma visita à Arena MRV, estádio do Atlético-MG, em Belo Horizonte, para buscar informações sobre o modelo da arena e discutir parcerias. O foco do momento é encontrar um local que seria capaz de receber essa obra, levando em conta critérios financeiros e logísticos. "Até o momento, o foco é justamente encontrar áreas mais adequadas, que comportem um estádio. Temos algumas em vista, a Darly Santos é uma possibilidade, mas vamos iniciar uma busca ativa para identificar possíveis locações, em regiões que possuem áreas de expansão", afirmou o prefeito.
O grande objetivo de construir um estádio desse porte é tornar a cidade um ponto atrativo para o turismo, além de incentivar a prática esportiva no município. É o que afirma o prefeito Arnaldinho. "A ideia de construir um estádio faz parte do plano de posicionar Vila Velha como um destino atraente para grandes eventos esportivos, culturais e de negócios nacionais. Os benefícios esperados para o município incluem o estímulo ao turismo, o desenvolvimento econômico, a geração de empregos e o fortalecimento da identidade esportiva da cidade".
No último mês, Vila Velha recebeu o Jungle Fight 120, o maior evento de MMA da América Latina. A competição foi um sucesso entre os capixabas, que lotaram o Ginásio Tartarugão para acompanhar as disputas. O evento foi televisionado pelo Canal Combate e pela TV Gazeta.

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