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Após sucesso em Vila Velha, Jungle Fight já tem data para retornar ao ES

Wallid Ismail, presidente da franquia, afirmou que o maior evento de MMA da América Latina está previsto para retornar ao Espírito Santo em 2024
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

01 out 2023 às 08:00

Publicado em 01 de Outubro de 2023 às 08:00

No Jungle Fight 120, o capixaba Vitor Silva faturou o cinturão
No Jungle Fight 120, o capixaba Vitor Silva faturou o cinturão Crédito: Carlos Alberto Silva
O Jungle Fight, maior evento de MMA da América Latina, passou por Vila Velha na noite deste sábado (30) e deixou uma marca positiva ao Espírito Santo. Em 9 lutas, 11 capixabas subiram ao octógono e sete conquistaram vitórias, incluindo o cinturão dos pesos-médios (até 84 kg), que veio para o Estado após a vitória de Vitor Costa sobre o mineiro Rafael ‘Cabeça’.
No Ginásio do Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica, a torcida compareceu em peso para apoiar os atletas do Estado. Além da força das arquibancadas, o evento ainda contou com a presença de nomes ilustres do esporte capixaba, como Erick Silva, referência do MMA e campeão do Jungle Fight em 2011, a dupla de irmãos Esquiva e Yamaguchi Falcão, multicampeões do boxe e Laécio Nunes, ídolo do kickboxing do ES.
Ao lado deles, Wallid Ismail, presidente do Jungle Fight, José Carlos Nunes, secretário de esportes do Espírito Santo e Arnaldinho Borgo, prefeito de Vila Velha, avaliaram o evento e afirmaram que o Jungle Fight irá voltar para o Estado em breve.

Jungle Fight 120 no Tartarugão, em Vila Velha

“Estamos trabalhando para voltar em janeiro. O show dessa noite foi um sucesso e o Espírito Santo mostrou que é uma das forças do MMA mundial e todos vão ver que a modalidade vai ficar mais forte do que nunca”, disse Wallid Ismail.
Também multicampeão do MMA, Wallid afirmou que o ES é um celeiro de campeões e que muitos nomes de peso estão surgindo no Estado. “Quando há a oportunidade e visibilidade, os atletas treinam e mostram um trabalho excepcional”, complementou.
Além de valorizar o esforço dos atletas que subiram ao octógogo, Wallid apontou a vontade de levar o Jungle Fight a outras localidades do Espírito Santo, o que foi aprovado por José Carlos Nunes.
“Esse evento vai ficar marcado na história de Vila Velha e de todo o Espírito Santo. Somos um celeiro de grandes campeões, e o público capixaba pode esperar por mais eventos de grande magnitude, pois já mostramos em diversas oportunidades que temos a capacidade de receber os mais diversos esportes, dos mais variados calibres”, frisou o secretário.
Por sua vez, Arnaldinho Borgo afirmou que o evento é um incentivador para o crescimento do cenário esportivo canela-verde, abrindo o leque para o Espírito Santo. “Aqui em Vila Velha nós temos o Bolsa Atleta, que é o recurso que auxilia atletas que são campões mundiais, brasileiros e estaduais. Podem ter certeza, que a nossa parceria com o governador Renato Casagrande e com o secretário Nunes vai render oportunidades para mais jovens entrando nas academias, trilhando o caminho do MMA e chegando em eventos como esse, que é o maior da América Latina”, finalizou o prefeito.

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