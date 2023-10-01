Após sucesso em Vila Velha, Jungle Fight já tem data para retornar ao ES

No Jungle Fight 120, o capixaba Vitor Silva faturou o cinturão Crédito: Carlos Alberto Silva

No Ginásio do Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica, a torcida compareceu em peso para apoiar os atletas do Estado. Além da força das arquibancadas, o evento ainda contou com a presença de nomes ilustres do esporte capixaba, como Erick Silva, referência do MMA e campeão do Jungle Fight em 2011, a dupla de irmãos Esquiva e Yamaguchi Falcão, multicampeões do boxe e Laécio Nunes, ídolo do kickboxing do ES.

Ao lado deles, Wallid Ismail, presidente do Jungle Fight, José Carlos Nunes, secretário de esportes do Espírito Santo e Arnaldinho Borgo , prefeito de Vila Velha , avaliaram o evento e afirmaram que o Jungle Fight irá voltar para o Estado em breve.

Jungle Fight 120 no Tartarugão, em Vila Velha

“Estamos trabalhando para voltar em janeiro. O show dessa noite foi um sucesso e o Espírito Santo mostrou que é uma das forças do MMA mundial e todos vão ver que a modalidade vai ficar mais forte do que nunca”, disse Wallid Ismail.

Também multicampeão do MMA, Wallid afirmou que o ES é um celeiro de campeões e que muitos nomes de peso estão surgindo no Estado. “Quando há a oportunidade e visibilidade, os atletas treinam e mostram um trabalho excepcional”, complementou.

Além de valorizar o esforço dos atletas que subiram ao octógogo, Wallid apontou a vontade de levar o Jungle Fight a outras localidades do Espírito Santo, o que foi aprovado por José Carlos Nunes.

“Esse evento vai ficar marcado na história de Vila Velha e de todo o Espírito Santo. Somos um celeiro de grandes campeões, e o público capixaba pode esperar por mais eventos de grande magnitude, pois já mostramos em diversas oportunidades que temos a capacidade de receber os mais diversos esportes, dos mais variados calibres”, frisou o secretário.