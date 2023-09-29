Aos 51 anos, capixaba conquista título mundial de remo na África do Sul

“Foi uma prova muito acirrada. Ao todo foram mil metros e completamos a prova em quatro minutos. Enfrentamos muito vento e tivemos dificuldade para alinhar o barco, saímos atrás e revertemos o resultado com muita técnica”, lembra Gustavo.

Além do esforço no mar, o capixaba também enfrentou dores físicas, já que teve cinco fraturas na coluna no mês de maio, advindas de uma hipoglicemia adquirida por conta de seu quadro de diabete. “Além de superar as dores na coluna e manter meu diabetes controlado, o desafio também está na falta de investimento e patrocínio no nosso esporte”, aponta o atleta, que também é servidor público.