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Esportes

Aos 51 anos, capixaba conquista título mundial de remo na África do Sul

Gustavo Nogueira disputou a competição ao lado de três colegas do Rio Grande do Sul, conquistando a prova após desafios físicos e na viagem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2023 às 18:00

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 18:00

Gustavo Nogueira é o primeiro atleta do ES associado à AMARES a conquistar um título mundial
Gustavo Nogueira é o primeiro atleta do ES associado à AMARES a conquistar um título mundial Crédito: Arquivo Pessoal
Na disputa do Campeonato Mundial de Remo Master, o capixaba Gustavo Henrique Nogueira representou o Espírito Santo e faturou a medalha de ouro para o Estado, um feito inédito entre os atletas da Associação Master de Remo do Espírito Santo (Amares).
A competição, realizada em Tshwane, na África do Sul, reuniu cerca de mil atletas de pelo menos 25 países entre os dias 21 e 24 de setembro, e o capixaba se destacou na categoria quatro com timoneiro ao lado de três colegas do Rio Grande do Sul.
“Foi uma prova muito acirrada. Ao todo foram mil metros e completamos a prova em quatro minutos. Enfrentamos muito vento e tivemos dificuldade para alinhar o barco, saímos atrás e revertemos o resultado com muita técnica”, lembra Gustavo.
Além do esforço no mar, o capixaba também enfrentou dores físicas, já que teve cinco fraturas na coluna no mês de maio, advindas de uma hipoglicemia adquirida por conta de seu quadro de diabete. “Além de superar as dores na coluna e manter meu diabetes controlado, o desafio também está na falta de investimento e patrocínio no nosso esporte”, aponta o atleta, que também é servidor público.
Com a conquista, o capixaba agora se prepara para disputas em campeonatos sul-americanos e nacionais e o desafio mais próximo é o Campeonato Brasileiro em Brasília, que será disputado no mês de novembro.

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