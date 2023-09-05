Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luta

Delegado do ES conquista medalha no Mundial de Jiu-Jítsu em Las Vegas

O capixaba Alexandre Henrique da Rocha Campos é da Central Teleflagrante da Polícia Civil em Vitória e conquistou o terceiro lugar nas categorias master e absoluto
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

05 set 2023 às 18:01

Publicado em 05 de Setembro de 2023 às 18:01

Alexandre Campos conquistou duas medalhas de bronze na competição
Alexandre Campos conquistou duas medalhas de bronze na competição Crédito: Arquivo Pessoal
Após conquistar o segundo lugar no Mundial de Jiu-Jítsu no final do ano passado, em Abu Dhabi, o delegado Alexandre Campos, ou "Sheik da Luta" como é conhecido, disputou o torneio mais uma vez. Em Las Vegas, nos Estados Unidos, o capixaba conquistou o terceiro lugar na categoria faixa preta Master/Super Pesado e na categoria Absoluto. A competição foi disputada no último fim de semana, e Alexandre voltou para casa com 6 vitórias em 8 lutas. 
Amante do esporte, o lutador capixaba conta que começou a praticar o jiu-jítsu há muito tempo, com apenas 16 anos de idade. "Surgiu uma academia perto de casa na minha adolescência e foi paixão à primeira vista. Tive que ficar parado por um tempo para estudar para os concursos da Polícia, depois voltei a treinar na academia Nado, e lá voltei a me apaixonar e competir", declarou. 
Ele atua na Central Teleflagrante em Vitória, pela Polícia Civil, função que concilia com a rotina de treinamento e dedicação ao esporte. "Treino todos os dias da semana que consigo, não só para competição mas também para desconectar da rotina pesada de trabalhos. É de extrema importância que os profissionais de segurança pública façam alguma arte marcial, não para agredir ninguém, mas para aprender a se defender", afirmou Alexandre.
O Delegado é faixa preta no esporte há 15 anos, e já havia conquistado bons resultados na carreira, como por exemplo, o vice-campeonato Internacional Master, uma competição internacional realizada no Brasil em 2021.

Veja Também

Pivô sérvio perde rim após cotovelada sofrida na Copa do Mundo de Basquete

Confira as fotos da 4ª etapa da Liga Capixaba de Downhill Colatina

ES vai receber etapa decisiva do Brasileiro de Bodyboarding em novembro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Esportes Polícia Civil Luta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Presença de mulheres no quadro da Petrobras no ES triplica em 4 anos
Todos os espetáculos são gratuitos e acontecem em praças, espaços culturais e escolas
Grupo Z celebra 30 anos com circulação gratuita de “O Grande Circo Ínfimo” no ES
Imagem de destaque
Veículo da Prefeitura de Ibiraçu pega fogo no Centro da cidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados