ES vai receber etapa decisiva do Brasileiro de Bodyboarding em novembro

Após quatro dias de disputas na segunda etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding, o Espírito Santo foi anunciado como palco da etapa final da competição nacional, que vai conhecer os campeões de 2023 entre os dias 23 e 26 de novembro. De acordo com os dirigentes da Confederação Brasileira de Bodyboarding (CBRASB), o local exato da decisão será divulgado em breve, já que ainda é preciso identificar o local com o melhor pico de ondas para as disputas.
A informação foi confirmada pela organização da prova, que desembarcou na Barra do Jucu, em Vila Velha, no último dia 31, para disputas em cinco categorias do modalidade, tanto no masculino quanto no feminino.
Neste domingo (3), as finais da segunda etapa nacional foram realizadas, e o Espírito Santo conquistou duas medalhas de ouro.
Na final Master Feminina, a veterana Elizangela Fragozo desbancou Dada Oliveira, de São Paulo, e ficou ainda mais perto de seu segundo título brasileiro na categoria.
Nas semis, a capixaba superou a conterrânea Marilene Berudio e ficou atras da baiana Pollyana Acioli. Com a vaga garantida na decisão, Elizangela fez valer o fator casa e venceu com a pontuação de 11.25.
“O início da competição foi complicado para mim, mas consegui me superar e fazer uma somatória importante para chegar até à final. Na decisão eu estava bem confiante e consegui conquistar a etapa por aqui. Agora minhas expectativas são as melhores possíveis para a próxima etapa, já que será aqui no Espírito Santo”, pontuou Elizangela após a conquista.
Natural da Serra, a atleta valorizou a estrutura montada em Vila Velha e afirmou que o Espírito Santo tem se credenciado cada vez mais para recepcionar competições de grande porte.
“O Estado já tem recebido grandes competições, e a realização do Circuito Brasileiro por aqui mostra que temos capacidade e estrutura para recepcionar provas dos mais diversos calibres”, pontuou.
Sem se intimidar diante das fortes ondas da Barra do Jucu, Lucas conquistou a pontuação de 9.50 para subir ao lugar mais alto do pódio. “Eu me entreguei bastante e estou muito feliz com o resultado conquistado. Gostei de ter esse resultado aqui em Vila Velha, porque a maioria das competições são em outros estados, e agora espero que novas competições venham até aqui”, disse o campeão.
2ª etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding, disputado na Barra do Jucu, em Vila Velha
Outros resultados
Os holofotes estavam voltados para as disputas profissionais, mas o Espírito Santo bateu na trave. Entre os homens, o melhor desempenho foi o de Lucas Nogueira, que chegou até a quinta etapa de classificação. Já entre as mulheres, o Estado teve três representantes na semifinal, e na decisão Maira Viana enfrentou a pernambucana Kirtys Montenegro.
Apesar do desempenho quase impecável em Vila Velha, a capixaba foi superada por apenas 0.65 pontos de diferença. “Mesmo com o resultado, eu continuo feliz, porque conquistei uma pontuação importante para o ranking brasileiro. Na final, a Kirtys teve o mérito dela e conquistou boas ondas, e isso foi o diferencial”, analisou Maira.
Atualmente entre as cinco melhores profissionais do país, a bicampeã brasileira agora volta suas atenções para a disputa do Campeonato Mundial. “Sempre digo que vivo uma bateria de cada vez. Mas já viajo nessa segunda-feira (4) para disputar o Mundial em Portugal. Então é manter o foco e a cabeça no lugar porque sei que tenho condições de conquistar ambas as competições”, finalizou Maira.
No Mundial, que ainda tem etapas em Portugal, África do Sul e em Marrocos, Maira ocupa a quarta colocação e tem a pentacampeã Neymara Carvalho à sua frente, em terceiro lugar. Atualmente as capixabas são cotadas ao título juntamente com a japonesa Sari Ohara e com Teresa Miranda, das Ilhas Canárias.
Tabela de resultados no ES
- Pro Masculino: 1º José Augusto (CE)
2º Eder Luciano (SC)
- Pro Feminino: 1º Kirtys Montenegro (PE)
2º Maira Viana (ES)
- Master Feminino: 1º Elizangela Fragozo (ES)
2º Dada Oliveira (SP)
3º Pollyana Acioli (BA)
4º Gutta Borges (PR)
- Master Masculino: 1º Tibúrcio Neto (AL)
2º Cristian Rosa (ES)
3º Valdinei Nunes (RJ)
4º Gleicioni Costa (ES)
- Open Feminino: 1º Thais Morato (BA)
2º Bia Vieira (RJ)
3º Vanessa Menezes (AL)
4º Mayra Gonçalves (PR)
- Open Masculino: 1º Roger Lima (PR)
2º Diego Rodrigues (ES)
3º Emmanuel Gomes (AL)
4º Gustavo Figueiredo (BA)
- Sub-18: 1º Luan Barcellos (RJ)
2º Guilherme Montenegro (ES)
3º Misael Cesário (BA)
4º Pedro Henrique (AL)
- PCD: 1º Luan Tavares (ES)
2º Fabio Rigueira (BA)
3º Vagner Andrade (SP)
4º Tércio Cylop (CE)