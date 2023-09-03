ES vai receber etapa decisiva do Brasileiro de Bodyboarding em novembro

Circuito Brasileiro de Bodyboarding disputado na Barra do Jucu Crédito: Vitor Jubini

Após quatro dias de disputas na segunda etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding, o Espírito Santo foi anunciado como palco da etapa final da competição nacional, que vai conhecer os campeões de 2023 entre os dias 23 e 26 de novembro. De acordo com os dirigentes da Confederação Brasileira de Bodyboarding (CBRASB), o local exato da decisão será divulgado em breve, já que ainda é preciso identificar o local com o melhor pico de ondas para as disputas.

A informação foi confirmada pela organização da prova, que desembarcou na Barra do Jucu, em Vila Velha , no último dia 31, para disputas em cinco categorias do modalidade, tanto no masculino quanto no feminino.

Neste domingo (3), as finais da segunda etapa nacional foram realizadas, e o Espírito Santo conquistou duas medalhas de ouro.

Na final Master Feminina, a veterana Elizangela Fragozo desbancou Dada Oliveira, de São Paulo , e ficou ainda mais perto de seu segundo título brasileiro na categoria.

Nas semis, a capixaba superou a conterrânea Marilene Berudio e ficou atras da baiana Pollyana Acioli. Com a vaga garantida na decisão, Elizangela fez valer o fator casa e venceu com a pontuação de 11.25.

“O início da competição foi complicado para mim, mas consegui me superar e fazer uma somatória importante para chegar até à final. Na decisão eu estava bem confiante e consegui conquistar a etapa por aqui. Agora minhas expectativas são as melhores possíveis para a próxima etapa, já que será aqui no Espírito Santo”, pontuou Elizangela após a conquista.

Natural da Serra, a atleta valorizou a estrutura montada em Vila Velha e afirmou que o Espírito Santo tem se credenciado cada vez mais para recepcionar competições de grande porte.

“O Estado já tem recebido grandes competições, e a realização do Circuito Brasileiro por aqui mostra que temos capacidade e estrutura para recepcionar provas dos mais diversos calibres”, pontuou.

Elizangela Fragozo faturou o 1º lugar na categoria Master Crédito: Vitor Jubini

A segunda conquista do Espírito Santo veio na categoria PCD, com Lucas Alves, de 22 anos. Na decisão, o capixaba enfrentou adversários da Bahia , São Paulo e do Ceará

Sem se intimidar diante das fortes ondas da Barra do Jucu, Lucas conquistou a pontuação de 9.50 para subir ao lugar mais alto do pódio. “Eu me entreguei bastante e estou muito feliz com o resultado conquistado. Gostei de ter esse resultado aqui em Vila Velha, porque a maioria das competições são em outros estados, e agora espero que novas competições venham até aqui”, disse o campeão.

2ª etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding, disputado na Barra do Jucu, em Vila Velha

Outros resultados

Os holofotes estavam voltados para as disputas profissionais, mas o Espírito Santo bateu na trave. Entre os homens, o melhor desempenho foi o de Lucas Nogueira, que chegou até a quinta etapa de classificação. Já entre as mulheres, o Estado teve três representantes na semifinal, e na decisão Maira Viana enfrentou a pernambucana Kirtys Montenegro.

Apesar do desempenho quase impecável em Vila Velha, a capixaba foi superada por apenas 0.65 pontos de diferença. “Mesmo com o resultado, eu continuo feliz, porque conquistei uma pontuação importante para o ranking brasileiro. Na final, a Kirtys teve o mérito dela e conquistou boas ondas, e isso foi o diferencial”, analisou Maira.

Atualmente entre as cinco melhores profissionais do país, a bicampeã brasileira agora volta suas atenções para a disputa do Campeonato Mundial. “Sempre digo que vivo uma bateria de cada vez. Mas já viajo nessa segunda-feira (4) para disputar o Mundial em Portugal. Então é manter o foco e a cabeça no lugar porque sei que tenho condições de conquistar ambas as competições”, finalizou Maira.

No Mundial, que ainda tem etapas em Portugal, África do Sul e em Marrocos, Maira ocupa a quarta colocação e tem a pentacampeã Neymara Carvalho à sua frente, em terceiro lugar. Atualmente as capixabas são cotadas ao título juntamente com a japonesa Sari Ohara e com Teresa Miranda, das Ilhas Canárias.

Tabela de resultados no ES