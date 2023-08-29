Com nome de estrela capixaba, Vila Velha vai construir CT de Areia

Vila Velha ganhará um CT que será batizado com o nome do jogador de Vôlei de Praia André Stein

André é ex-aluno do projeto, atualmente é um dos nomes mais cotados para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. O evento começa às 8h, e também contará com partidas no Ginásio Tartarugão, em Vila Velha.

O projeto do CT foi entregue para a Prefeitura no ano passado. Inicialmente, a ideia era construir apenas duas quadras de areia. No entanto, serão construídas quatro quadras para diversos esportes, além de uma área recreativa para crianças e uma horta comunitária.