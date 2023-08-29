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Com nome de estrela capixaba, Vila Velha vai construir CT de Areia

Prefeito da cidade estará na Copa Life, do projeto Vôlei Vida, e irá entregar a ordem de serviço para a realização do CT André Stein, na presença do atleta de vôlei de praia
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

29 ago 2023 às 20:07

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 20:07

Vila Velha
Vila Velha ganhará um CT que será batizado com o nome do jogador de Vôlei de Praia André Stein Crédito: Divulgação/Vôlei Vida
No próximo final de semana, a Prefeitura de Vila Velha irá entregar a ordem de serviço para a construção do CT André Stein, em Guaranhuns. A obra será oficializada no sábado (2), durante a realização da Copa Life, na quadra do projeto Vôlei Vida, que contará com a presença do prefeito Arnaldinho Borgo, e do atleta capixaba André Stein, que dará nome ao CT.
André é ex-aluno do projeto, atualmente é um dos nomes mais cotados para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. O evento começa às 8h, e também contará com partidas no Ginásio Tartarugão, em Vila Velha.
André Stein retorna para o Brasil com a medalha de bronzeAndré Stein retorna para o Brasil com a medalha de bronzeAndré Stein retorna para o Brasil com a medalha de bronze
André Stein é um dos expoentes do vôlei de praia capixaba e cria do projeto social Crédito: Breno Coelho
O projeto do CT foi entregue para a Prefeitura no ano passado. Inicialmente, a ideia era construir apenas duas quadras de areia. No entanto, serão construídas quatro quadras para diversos esportes, além de uma área recreativa para crianças e uma horta comunitária.

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