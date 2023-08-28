Capixaba conquista medalha de ouro no Mundial de Boxe Sub-15

Emanuel conquistou a medalha de ouro no Mundial de Boxe Sub-15 Crédito: Arquivo Pessoal

O lutador capixaba Emanuel Guimarães, 14, conquistou a medalha de ouro do Campeonato Mundial Gymnasiade Sub-15 2023. Ele é natural de Linhares e chegou ao título após vencer o rival do Cazaquistão na última quinta-feira (24), no Parque Olímpico, Rio de Janeiro. Antes, venceu o representante da Ucrânia pela semifinal no dia 21.

A competição foi realizada do dia 19 ao 27 de agosto, no Rio de Janeiro, reunindo delegações de 43 países diferentes. Emanuel exaltou a conquista e afirmou que a medalha é a coroação de todo o seu esforço. "Cara foi uma sensação de dever cumprido, de ver que todos os sacrifícios, tudo aquilo já passei ao longo da minha carreira valeu a pena", declarou o lutador capixaba.

"Comecei a lutar e me interessei pelo boxe aos 4 anos de idade por causa do meu pai, que começou a dar aulas de boxe e eu me interessei", contou Emanuel, que atualmente vive em São Paulo e treina na Fundação Gibi Esporte e Educação, em Taboão da Serra.

Emanuel no topo do pódio ao lado dos adversários do Cazaquistão e Ucrânia Crédito: Arquivo Pessoal

Bom desempenho do Brasil