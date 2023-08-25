Com três percursos, 2ª Maratona de Vitória acontece neste domingo (27)

Para Bernardo Ramos, um dos organizadores da Maratona de Vitória, é uma alegria realizar um evento dessa proporção. "Para a gente é uma alegria, uma felicidade muito grande mostrar como a nossa Capital é bonita para gente de fora, passar essa beleza do nosso estado para as pessoas", afirmou.

O trajeto das corridas passa por pontos conhecidos da cidade como Praça do papa, Centro de Vitória, Praia de Camburi, Rodovia das Paneleiras, Norte Sul e Praia de Camburi. "Queria chamar as pessoas que não vão correr, que venham assistir e torcer. Nas grandes corridas do Brasil e do Mundo, às pessoas vão para as ruas apoiar, e essa palavra de incentivo também faz toda a diferença", reforçou Bernardo, convidando a quem puder, que vá acompanhar a Maratona.