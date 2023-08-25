Com três percursos, 2ª Maratona de Vitória acontece neste domingo (27)

A Maratona de Vitória voltou ao calendário das corridas de rua capixabas. Após sucesso em 2022, o evento retorna neste domingo (27), com três distâncias e largada na Praça do Papa, na Enseada do Suá. A Maratona tem 42km e a largada está prevista para 5h30. Já a meia-maratona tem um percurso de 21 km e larga às 6h30. Já a última corrida é mais curta, tem apenas 5km, e a largada será às 7h15. No sábado (26), terá a Maratoninha Kids, com percursos de 50 a 400m e largada prevista para 9h na Praça do Papa.
As inscrições para a disputa estão encerradas, e o último dia de entrega dos kits será neste sábado (26), das 9h às 16h, no Hotel Golden Tulip, em Vitória. São esperados cerca de 3.300 pessoas presentes na corrida de acordo com a organização do evento. Destes, mais de 400 atletas são de fora do Espírito Santo, e apenas Roraima, Acre e Amapá não terão representantes. Além disso, corredores de outros países também estão inscritos.
Para Bernardo Ramos, um dos organizadores da Maratona de Vitória, é uma alegria realizar um evento dessa proporção. "Para a gente é uma alegria, uma felicidade muito grande mostrar como a nossa Capital é bonita para gente de fora, passar essa beleza do nosso estado para as pessoas", afirmou.
O trajeto das corridas passa por pontos conhecidos da cidade como Praça do papa, Centro de Vitória, Praia de Camburi, Rodovia das Paneleiras, Norte Sul e Praia de Camburi. "Queria chamar as pessoas que não vão correr, que venham assistir e torcer. Nas grandes corridas do Brasil e do Mundo, às pessoas vão para as ruas apoiar, e essa palavra de incentivo também faz toda a diferença", reforçou Bernardo, convidando a quem puder, que vá acompanhar a Maratona.