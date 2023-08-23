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De volta ao ES, maior circuito de corrida de rua desembarca em Vila Velha

Santander Track&Field Run Series fará etapa com largada no Shopping Praia da Costa, para corridas de 4km e 8km de distância
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2023 às 18:44

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 18:44

Santander Track&Field Run Series está de volta ao Espírito Santo após etapa em Vitória no mês de maio
Santander Track&Field Run Series está de volta ao Espírito Santo após etapa em Vitória no mês de maio Crédito: Divulgação
Após sediar uma etapa no Shopping Vitória em maio, a Santander Track&Field Run Series (maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas) volta ao Espírito Santo. No dia 3 de setembro, acontece a etapa Shopping Praia da Costa, Vila Velha, com provas de 8km e 4km, marcadas para às 6h15 e 6h30, respectivamente, além da modalidade Kids, para crianças de 4 a 11 anos.
O percurso começa na entrada do Shopping, na rua Curitiba, e passará pela orla da Praia da Costa, um dos cenários mais icônicos da cidade. As inscrições podem ser feitas até o dia 02 de setembro, pelo aplicativo TFSports, e a retirada dos kits acontecerá entre os dias 31/08 e 02/09, das 10h às 22h, na loja Track&Field, no piso L2, do Shopping Praia da Costa.
O gerente de marketing do Shopping Praia da Costa, Marcus Aguiar, comentou sobre a oportunidade de receber o evento. “Para a gente do Shopping Praia da Costa é um privilégio poder realizar uma etapa de uma das corridas mais importantes do calendário brasileiro. Temos certeza de que será um sucesso”, ressalta.
A Track&Field Run Series é o maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas. Há 18 anos no calendário dos corredores de todo o Brasil, reúne anualmente mais de 150 mil atletas nas cerca de 80 etapas realizadas pelo País.

Serviço

  • Santander Track&Field Run Series
  • Data: 03 de setembro
  • Horário da concentração: A partir das 5h
  • Horário largada: 6h15 (8km) / 6h30 (4km) / 8h (Kids)
  • Local: Rua Curitiba, na entrada do Shopping Praia da Costa.
  • Inscrições: App TFSports (http://www.tfsports.com.br/)
  • Valor: a partir de R$129,00 / Corrida Kids terá o valor adicional de R$50,00
  • Site: https://trackandfield.zendesk.com/hc/pt-br
  • Telefone: (11) 4130-8355
  • Horário atendimento: segunda a quinta das 9h às 19h e às sextas das 9h às 17h.

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