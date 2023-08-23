De volta ao ES, maior circuito de corrida de rua desembarca em Vila Velha

Santander Track&Field Run Series está de volta ao Espírito Santo após etapa em Vitória no mês de maio Crédito: Divulgação

O percurso começa na entrada do Shopping, na rua Curitiba, e passará pela orla da Praia da Costa, um dos cenários mais icônicos da cidade. As inscrições podem ser feitas até o dia 02 de setembro, pelo aplicativo TFSports, e a retirada dos kits acontecerá entre os dias 31/08 e 02/09, das 10h às 22h, na loja Track&Field, no piso L2, do Shopping Praia da Costa.

O gerente de marketing do Shopping Praia da Costa, Marcus Aguiar, comentou sobre a oportunidade de receber o evento. “Para a gente do Shopping Praia da Costa é um privilégio poder realizar uma etapa de uma das corridas mais importantes do calendário brasileiro. Temos certeza de que será um sucesso”, ressalta.

A Track&Field Run Series é o maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas. Há 18 anos no calendário dos corredores de todo o Brasil, reúne anualmente mais de 150 mil atletas nas cerca de 80 etapas realizadas pelo País.

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