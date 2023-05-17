Maior circuito de corrida de rua desembarca neste domingo (21) em Vitória

A etapa da Santander Track&Field Run Series terá a largada no Shopping Vitória Crédito: Divulgação

A etapa Shopping Vitória I da Santander Track&Field Run Series (maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas) está chegando. A prova acontece em Vitória, no próximo domingo (21), com largada prevista para às 7h e percursos de 5km a 10km, e já conta com mais de mil inscritos até o momento.

Todos os corredores inscritos têm direito a um kit exclusivo com uma camiseta thermodry e gym bag. Além disso, quem completar a prova receberá uma medalha. As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo TFSports e a retirada dos kits será realizada de quinta (18) a sábado (20), das 10h às 22h, na loja Track&Field do Shopping Vitória.

Desde 2022 algumas iniciativas foram feitas para deixar o circuito mais sustentável e vão continuar em ação para 2023. A principal delas é a eliminação dos copos plásticos de água que foram substituídos por latas e a redução de resíduos em geral, como a diminuição do uso de papéis, lonas e a emissão de gases.

Serviço