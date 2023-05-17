Serra sedia 1° Festival Feminino de Skate neste fim de semana

No próximo fim de semana, a pista de skate do Parque Caminho do Mar, em Cidade Continental, na Serra, recebe o 1º Festival Feminino de Skateboarding do Espírito Santo, um movimento que visa estimular a prática do skate em competições e a participação de mulheres no esporte.
No sábado (20), a partir das 13h, o evento vai contar com diversas oficinas para a difusão do esporte, promovendo conteúdos que geram conhecimento e até atividades econômicas entre as participantes.
A competição começa de fato no domingo (21), de 8h até às 19h, com disputas entre oito naipes. Quem conquistar o 1º lugar nas categorias amadora, veterana e profissional garante um troféu da competição e passagens aéreas para a Argentina, para uma viagem no mês de julho.
Aline Dantas, atleta e idealizadora do evento, explicou sobre a necessidade de um movimento como este para o esporte capixaba. “A importância de um evento como esse é primeiramente dar visibilidade ao skate feminino capixaba e nacional, além de colocar o Estado na roda de grandes eventos de skate”, disse.
De acordo com Aline, o Festival Feminino de Skateboarding do ES vai receber atletas de diversos locais do Brasil. “Isso promove um intercâmbio entre estados e a interação entre as skatistas da nova geração e as veteranas”, complementou.
A atleta frisa que o festival é de suma importância para que mais mulheres tenham a coragem de ocupar espaços onde antes não eram bem-vindas. “Tudo está acontecendo na raça, com a ajuda de parceiras e parceiros, que mesmo sabendo que o mundo do skateboarding é de incontestável predominância masculina, o avanço da presença feminina dentro desse espaço é um ato de emancipação da mulher e busca pela igualdade de gênero”, finalizou a organizadora do evento.
O Festival
O projeto visa estimular a prática do skate com competições e também estimular em espaços institucionais, comerciais, de produção e outros.
O evento está sendo organizado por uma equipe de mulheres, liderado pela atleta e vice-presidente da Associação Capixaba de Skate (ACSK) Aline Dantas.
- Data: 20 e 21 de maio;
- Horário: 13h às 19h (dia 20) e 8h às 19h (dia 21);
- Local: Pista de Skate do Parque Caminho do Mar;