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Capixaba participa de treinamentos da seleção feminina de vôlei sub-17

Maria Luisa Borges, de apenas 14 anos, foi convidada pela treinadora Fofão para os treinamentos que aconteceram nesta semana em Saquarema
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

12 mai 2023 às 17:52

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 17:52

Maria Luisa Borges, de apenas 14 anos, treinou com a seleção feminina de vôlei sub-
Maria Luisa Borges, de apenas 14 anos, treinou com a seleção feminina de vôlei sub- Crédito: Escola São Domingos/Divulgação
Visando a disputa do Campeonato Sul-Americano sub-17, nos dias 9 a 15 de outubro, a técnica Fofão convidou algumas atletas para integrar os treinos da seleção brasileira feminina. As jogadoras se reuniram dos dias 8 a 11 de maio em Saquarema, Rio de Janeiro, e entre elas, estava a capixaba Maria Luisa Borges, de 14 anos.
“Malu”, como é conhecida, é estudante do ensino fundamental em uma escola particular de Vitória e já atuou pelo Clube Álvares Cabral e foi convocada para a seleção capixaba. Ela começou a praticar vôlei em 2020, por conta de problemas de saúde mental causados pelo isolamento social.
A levantadora contou sobre a reação que teve quando soube que estava convocada para os treinamentos da Seleção. “Recebi a notícia em uma terça a noite, tinha acabado de chegar do treino na escola e estava cansada, por isso fui dormir cedo. Quando deu 23h, meu pai me acordou e me contou que eu tinha sido chamada, fiquei muito feliz e ansiosa para treinar”.
Para ela, estar lá já é uma vitória. “Representa uma coisa boa, que eu já venci, porque um dos meus maiores sonhos era estar lá, e eu consegui. Eu acreditei em mim, dei todo meu esforço, trabalho e dedicação por isso e deu tudo certo”, celebrou.
Treinar com a seleção brasileira é um desafio para qualquer atleta. No entanto, Maria Luisa afirmou que não é muito diferente do que ela costuma fazer no cotidiano, e ainda destacou a cooperação de suas companheiras durante o período.
“Não foge muito do que a gente treina aqui, os trabalhos são muito iguais e as meninas são muito legais, elas foram muito simpáticas comigo e me acolheram. O que eu achei muito legal ali foi que cada uma se ajudava, a gente se comunicava, dava uma dica, se chamava atenção e coisas do tipo.”
Para o restante da carreira, Malu projeta ainda mais. “Meu maior sonho é estar na Seleção Brasileira profissional. É muito gratificante para mim saber que tive essa oportunidade apenas com 14 anos e que isso seja só o começo da minha carreira, que tem muito mais daqui para frente”.

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