Capixaba participa de treinamentos da seleção feminina de vôlei sub-17

Maria Luisa Borges, de apenas 14 anos, treinou com a seleção feminina de vôlei sub- Crédito: Escola São Domingos/Divulgação

Visando a disputa do Campeonato Sul-Americano sub-17, nos dias 9 a 15 de outubro, a técnica Fofão convidou algumas atletas para integrar os treinos da seleção brasileira feminina. As jogadoras se reuniram dos dias 8 a 11 de maio em Saquarema, Rio de Janeiro , e entre elas, estava a capixaba Maria Luisa Borges, de 14 anos.

“Malu”, como é conhecida, é estudante do ensino fundamental em uma escola particular de Vitória e já atuou pelo Clube Álvares Cabral e foi convocada para a seleção capixaba. Ela começou a praticar vôlei em 2020, por conta de problemas de saúde mental causados pelo isolamento social.

A levantadora contou sobre a reação que teve quando soube que estava convocada para os treinamentos da Seleção. “Recebi a notícia em uma terça a noite, tinha acabado de chegar do treino na escola e estava cansada, por isso fui dormir cedo. Quando deu 23h, meu pai me acordou e me contou que eu tinha sido chamada, fiquei muito feliz e ansiosa para treinar”.

Para ela, estar lá já é uma vitória. “Representa uma coisa boa, que eu já venci, porque um dos meus maiores sonhos era estar lá, e eu consegui. Eu acreditei em mim, dei todo meu esforço, trabalho e dedicação por isso e deu tudo certo”, celebrou.

Treinar com a seleção brasileira é um desafio para qualquer atleta. No entanto, Maria Luisa afirmou que não é muito diferente do que ela costuma fazer no cotidiano, e ainda destacou a cooperação de suas companheiras durante o período.

“Não foge muito do que a gente treina aqui, os trabalhos são muito iguais e as meninas são muito legais, elas foram muito simpáticas comigo e me acolheram. O que eu achei muito legal ali foi que cada uma se ajudava, a gente se comunicava, dava uma dica, se chamava atenção e coisas do tipo.”