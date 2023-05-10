Vila Velha recebe primeiro Festival de Judô Inclusivo do ES

O Judô é uma arte marcial milenar que preza pelo respeito, disciplina e superação, tem se destacado como um excelente meio de inclusão social

O Sensei Erivanaldo Medeiros do Amaral destacou a importância da boa interação entre crianças e adolescentes típicos e atípicos. “Acreditamos que, juntos, podemos fazer ainda mais pela integração e bem-estar das crianças e das famílias. Além disso, oportunidades como essas têm desempenhado um papel fundamental na promoção da diversidade e no empoderamento de pessoas especiais, proporcionando-lhes possibilidades de participação ativa no mundo esportivo, e isso contribui diretamente para a construção de uma sociedade mais igualitária”.