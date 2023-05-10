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Vila Velha recebe primeiro Festival de Judô Inclusivo do ES

Evento acontece no próximo sábado (13), de 8h às 11h, e visa promover a diversidade e a interação entre crianças típicas e atípicas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2023 às 18:07

Publicado em 10 de Maio de 2023 às 18:07

O Judô é uma arte marcial milenar que preza pelo respeito, disciplina e superação, tem se destacado como um excelente meio de inclusão social
O Judô é uma arte marcial milenar que preza pelo respeito, disciplina e superação, tem se destacado como um excelente meio de inclusão social Crédito: Freepik/Divulgação
O Centro Educacional Praia da Costa (CEPC), de Vila Velha, receberá no próximo sábado (13), de 8h às 11h, o primeiro Festival de Judô Inclusivo do Espírito Santo. O evento contará com a participação de atletas capixabas e de fora do estado e visa difundir a prática do esporte.
O Sensei Erivanaldo Medeiros do Amaral destacou a importância da boa interação entre crianças e adolescentes típicos e atípicos. “Acreditamos que, juntos, podemos fazer ainda mais pela integração e bem-estar das crianças e das famílias. Além disso, oportunidades como essas têm desempenhado um papel fundamental na promoção da diversidade e no empoderamento de pessoas especiais, proporcionando-lhes possibilidades de participação ativa no mundo esportivo, e isso contribui diretamente para a construção de uma sociedade mais igualitária”.
Ao assistir a competições de Judô Inclusivo, o público tem a oportunidade de conhecer histórias inspiradoras de superação e testemunhar o potencial das pessoas com deficiência, mudando assim a percepção sobre suas capacidades.
Para o Presidente da Farmes, Braz Luiz Bosi, “o judô inclusivo vai além de promover a prática esportiva entre, ele também busca quebrar preconceitos e estereótipos, mostrando que todos têm habilidades e potencialidades a serem desenvolvidas”.

Serviço

  • 1 º Festival Farmes Henkan de Judô Inclusivo
  • Data: 13 de maio
  • Horário: de 8h às 11h
  • Local: Centro Educacional Praia da Costa (CEPC)
  • Endereço: Av. Antônio Gil Veloso, 1300, Praia da Costa, Vila Velha – ES
  • Contato do Sensei Erivanaldo Medeiros do Amaral: 27 99227-3800; @judoinclusivohenkan

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