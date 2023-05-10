Vila Velha recebe primeiro Festival de Judô Inclusivo do ES

O Centro Educacional Praia da Costa (CEPC), de Vila Velha, receberá no próximo sábado (13), de 8h às 11h, o primeiro Festival de Judô Inclusivo do Espírito Santo. O evento contará com a participação de atletas capixabas e de fora do estado e visa difundir a prática do esporte.
O Sensei Erivanaldo Medeiros do Amaral destacou a importância da boa interação entre crianças e adolescentes típicos e atípicos. “Acreditamos que, juntos, podemos fazer ainda mais pela integração e bem-estar das crianças e das famílias. Além disso, oportunidades como essas têm desempenhado um papel fundamental na promoção da diversidade e no empoderamento de pessoas especiais, proporcionando-lhes possibilidades de participação ativa no mundo esportivo, e isso contribui diretamente para a construção de uma sociedade mais igualitária”.
Ao assistir a competições de Judô Inclusivo, o público tem a oportunidade de conhecer histórias inspiradoras de superação e testemunhar o potencial das pessoas com deficiência, mudando assim a percepção sobre suas capacidades.
Para o Presidente da Farmes, Braz Luiz Bosi, “o judô inclusivo vai além de promover a prática esportiva entre, ele também busca quebrar preconceitos e estereótipos, mostrando que todos têm habilidades e potencialidades a serem desenvolvidas”.
Serviço
- 1 º Festival Farmes Henkan de Judô Inclusivo
- Data: 13 de maio
- Horário: de 8h às 11h
- Local: Centro Educacional Praia da Costa (CEPC)
- Endereço: Av. Antônio Gil Veloso, 1300, Praia da Costa, Vila Velha – ES
- Contato do Sensei Erivanaldo Medeiros do Amaral: 27 99227-3800; @judoinclusivohenkan