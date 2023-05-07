Viva Vida/Cetaf fatura o bronze no Brasileiro de Basquete sub-19

IVV/Cetaf foi a equipe do ES com o melhor desempenho na competição Crédito: Divulgação (CBB)

Na disputa do Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquete sub-19, o Instituto Viva Vida/Cetaf, de Vila Velha , garantiu a medalha de bronze na tarde deste domingo (7), na Arena Jacaraípe, na Serra , após derrotar o Avaí/Adiee (SC) por 74 a 46.

A equipe capixaba, que conquistou o título do torneio na última temporada, se mostrou forte no cenário nacional mais uma vez, e foi a equipe do Espírito Santo com o melhor desempenho entre as três participantes do campeonato, que reuniu doze equipes de todo o país.

Na grande final da competição nacional, São Paulo e Ponta Grossa (PR) disputam o título, na noite deste domingo, também na Arena Jacaraípe.

Agora, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB), juntamente com a Federação Capixaba de Basquete (Fecaba), se preparam para o Brasileiro de Seleções Estaduais sub-16, que será realizado entres os dias 16 e 22 de maio, na Serra.