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Conquista

Viva Vida/Cetaf fatura o bronze no Brasileiro de Basquete sub-19

Equipe capixaba superou o Avaí/Adiee (SC) por 74 a 46 na tarde deste domingo (7), na Arena Jacaraípe, na Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2023 às 19:26

Publicado em 07 de Maio de 2023 às 19:26

IVV/Cetaf foi a equipe do ES com o melhor desempenho na competição
IVV/Cetaf foi a equipe do ES com o melhor desempenho na competição Crédito: Divulgação (CBB)
Na disputa do Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquete sub-19, o Instituto Viva Vida/Cetaf, de Vila Velha, garantiu a medalha de bronze na tarde deste domingo (7), na Arena Jacaraípe, na Serra, após derrotar o Avaí/Adiee (SC) por 74 a 46.
A equipe capixaba, que conquistou o título do torneio na última temporada, se mostrou forte no cenário nacional mais uma vez, e foi a equipe do Espírito Santo com o melhor desempenho entre as três participantes do campeonato, que reuniu doze equipes de todo o país.
Na grande final da competição nacional, São Paulo e Ponta Grossa (PR) disputam o título, na noite deste domingo, também na Arena Jacaraípe.
Agora, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB), juntamente com a Federação Capixaba de Basquete (Fecaba), se preparam para o Brasileiro de Seleções Estaduais sub-16, que será realizado entres os dias 16 e 22 de maio, na Serra.
Nós próximos meses, de acordo com a coordenação da CBB, o Espírito Santo também vai receber o Campeonato Brasileiro Interclubes Nacional sub-17, com realização em Vila Velha.

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