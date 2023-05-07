Festa brasileira em etapa do circuito mundial de beach tennis na Praia da Costa

Após uma semana de disputa nas areias da Praia da Costa , em Vila Velha , o ArcelorMittal Open Beach Tennis já conheceu os seus campeões: Flaminia Daina e Vitória Marchezini, no feminino, e Gustavo Russo e Daniel Scmitt, no masculino.

Entre as mulheres, uma dobradinha entre Brasil e Itália foi eficaz para garantir o título. Flaminia Daina, que veio de Roma, fez dupla com a jovem Vitória Marchezini, do Paraná. Na grande final, um duelo acirrado contra as brasileiras Marcela Vita e Júlia Nogueira balançou a estrutura montada na praia da cidade canela-verde.

Número 7 do mundo, Daina aliou sua experiência com a fluidez de jogo de Vitória, e juntas conquistaram o título profissional da prova, além de 3 mil dólares (aproximadamente R$ 14.860) em dinheiro, após o placar de 6/4 e 6/1.

Vitória, que ocupa a 9ª colocação no ranking mundial, comemorou o triunfo nas areias capixabas. "Estou muito feliz de jogar aqui, principalmente porque minha família vive aqui, então é mais gostoso ainda. É muito importante para mim estar em competições como essa e esse já é o quarto BT 200 que conquisto, e isso é muito importante para me manter no topo do ranking".

Para a italiana Daina, jogar no Brasil tem um gosto especial. "Para mim é super importante o Brasil estar oferecendo um local tão maravilhoso para se viver e ainda tenho a possibilidade de jogar o beach tennis aqui. Precisamos de mais eventos como esse, e espero os próximos", disse a atleta, animada.

ArcelorMittal Open de Beach Tennis realizado na Praia da Costa, em Vila Velha

Masculino

Mesmo com muito sol na Praia da Costa, o público compareceu em peso e, assim como na final feminina, fez uma grande festa na decisão entre os homens.

Em quadra, Allan Oliveira fez dupla com Fabrício Neis para encarar Gustavo Russo e Daniel Schimtt. Na final 100% brasileira, melhor para Gustavo e Daniel. Ponto a ponto e com muito esforço em um jogo de quase duas horas, os campeões faturaram o título após fazerem 6/2 e 6/3 sob os adversários.

Jogando pela primeira vez no Espírito Santo, Russo vibrou com a conquista e agradeceu o apoio das arquibancadas. “Isso daqui é considerado um grande torneio de beach tennis e ganhar esse título do lado do meu parceiro Dani é muito importante para mim. Achei muito boa a estrutura montada aqui, e inclusive aqui se parece muito com o local onde vamos disputar a nossa próxima competição, que será em Gran Canária (Espanha). Foi excelente

“É um imenso prazer estar jogando aqui ao lado do Gustavo que vem de grandes resultados. Estou muito feliz, porque tive torneios em que não estive em uma fase muito boa, e a vitória aqui foi importante para que eu retomasse a minha confiança”, disse Daniel.

O torneio

O ArcelorMittal Open Beach Tenis chegou ao ES por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC), com o apoio do Governo do Estado e Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), além de ter contado com a organização da Associação Brasileira de Esportes na Natureza (Abena).

Camila Bonesi, uma das organizadoras do evento frisou a importância da competição para o calendário esportivo do Espírito Santo. “É a primeira vez que o ES sedia uma etapa BT 200, que vale muitos pontos para o ranking do circuito mundial. Tivemos aqui a presença de 300 atletas amadores e 200 profissionais. Agora nossa meta é trazer uma etapa maior ainda”, disse.