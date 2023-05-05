Yamaguchi Falcão mira revanche pelo cinturão mundial dos supermédios

Yamaguchi Falcão recebeu homenagem no Five Sports Bar, em Vila Velha Crédito: Five Sports Bar/Divulgação

Em entrevista exclusiva para a reportagem de A Gazeta, Yamaguchi Falcão foi enfático ao afirmar que não pretende desistir do título mundial. "Vou continuar no boxe, pois é o que eu faço e amo. Eu era um cara tentando a sorte e uma mão dele (David Morell) entrou no lugar certo e na hora certa, mas eu vou buscar o que é meu, que é o cinturão. Quero a revanche", disparou.

Sobre a derrota na última luta, o capixaba acredita que a definição tardia de que iria lutar prejudicou seu desempenho. "Eu não ia lutar, aí com 12 dias para a luta me chamaram, mas eu não estava preparado. Foi uma oportunidade que apareceu e eu tive que abraçar porque era um sonho meu e da minha família. Não lutei do jeito que eu quis, mas fico feliz, pois disputar o cinturão me abriu muitas portas", afirmou.

Homenagem

Yamaguchi Falcão esteve em Vila Velha na noite desta quinta-feira (4) para receber uma homenagem no Five Sports Bar. Entre as honras recebidas, estava um quadro com uma foto do lutador, autografado por ele e que ficará exposto no estabelecimento. Familiares, amigos e fãs estiveram presentes para prestigiar o momento.

"Foi muito importante receber a homenagem dessa casa, sempre tive essa vontade, toda vez que eu passava ali eu dizia para a minha família 'um dia vocês vão ver meu nome ali', queria muito realizar esse sonho e fiquei muito agradecido", declarou.