Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cabeça erguida

Yamaguchi Falcão mira revanche pelo cinturão mundial dos supermédios

Lutador capixaba disputou o título mundial com o cubano David Morrell e foi derrotado por nocaute, mas já pensa em um novo combate no futuro
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

05 mai 2023 às 19:09

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 19:09

Yamaguchi Falcão recebeu homenagem de bar temático de Vitória
Yamaguchi Falcão recebeu homenagem no Five Sports Bar, em Vila Velha Crédito: Five Sports Bar/Divulgação
A última luta de Yamaguchi Falcão não teve o resultado esperado pelo lutador. O capixaba disputou o cinturão mundial da Associação Mundial de Boxe (WBA) na categoria supermédios (até 76,2 kg) contra o cubano David Morell, mas acabou sendo derrotado por nocaute no primeiro assalto. O revés, no entanto, não desanimou o pugilista acerca do futuro na categoria. 
Em entrevista exclusiva para a reportagem de A Gazeta, Yamaguchi Falcão foi enfático ao afirmar que não pretende desistir do título mundial. "Vou continuar no boxe, pois é o que eu faço e amo. Eu era um cara tentando a sorte e uma mão dele (David Morell) entrou no lugar certo e na hora certa, mas eu vou buscar o que é meu, que é o cinturão. Quero a revanche", disparou.
Sobre a derrota na última luta, o capixaba acredita que a definição tardia de que iria lutar prejudicou seu desempenho. "Eu não ia lutar, aí com 12 dias para a luta me chamaram, mas eu não estava preparado. Foi uma oportunidade que apareceu e eu tive que abraçar porque era um sonho meu e da minha família. Não lutei do jeito que eu quis, mas fico feliz, pois disputar o cinturão me abriu muitas portas", afirmou. 

Homenagem

Yamaguchi Falcão esteve em Vila Velha na noite desta quinta-feira (4) para receber uma homenagem no Five Sports Bar. Entre as honras recebidas, estava um quadro com uma foto do lutador, autografado por ele e que ficará exposto no estabelecimento. Familiares, amigos e fãs estiveram presentes para prestigiar o momento.
"Foi muito importante receber a homenagem dessa casa, sempre tive essa vontade, toda vez que eu passava ali eu dizia para a minha família 'um dia vocês vão ver meu nome ali', queria muito realizar esse sonho e fiquei muito agradecido", declarou.
Yamaguchi ainda aproveitou para agradecer aqueles que o cercam. "Quero agradecer a todos que acreditam no meu trabalho, à minha família, meu filho. Para mim, subir no ringue com esse apoio é um privilégio que poucos têm, então fico muito emocionado".

Veja Também

Viva Vida/Cetaf  é o único capixaba que segue no Brasileiro de Basquete Sub-19

Confira o calendário de corridas de rua para o mês de maio no ES

Agenda Esportiva; confira as principais competições do ES neste final de semana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Luta Boxe
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados