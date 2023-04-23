Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Yamaguchi Falcão é nocauteado por cubano e sonho do título mundial é adiado
Veja o vídeo do nocaute

Yamaguchi Falcão é nocauteado por cubano e sonho do título mundial é adiado

Capixaba não conseguiu suportar o ritmo e a intensidade de David Morrell e sucumbiu no primeiro round, na noite deste sábado (22), em Las Vegas

Publicado em 22 de Abril de 2023 às 23:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2023 às 23:58
Yamaguchi foi nocauteado por David Morrell
Yamaguchi foi nocauteado por David Morrell Crédito: Reprodução/ESPN
O sonho de se tornar o sétimo brasileiro a conquistar um título mundial de boxe foi adiado para Yamaguchi Falcão. O boxeador capixaba perdeu por nocaute para o cubano David Morrell, na noite deste sábado (22), na T-Mobile Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e amargou sua primeira derrota no boxe profissional.
Em luta válida pelo cinturão mundial da Associação Mundial de Boxe (WBA) na categoria dos supermédios (até 76,2 kg), Yamaguchi não resistiu ao ritmo e intensidade de Morrell, que garantiu sua vitória sobre o capixaba ainda no primeiro round. O cubano alcançou sua nona vitória seguida no boxe profissional, a oitava por nocaute. Esta foi a quinta vez que Morrell defendeu o título e claramente não sentiu o peso da luta. 
Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres-2012, Yamaguchi aceitou desafiar o dono do cinturão em um convite que surgiu com menos de 15 dias para a luta, já que o ganês Sena Agbeko (primeiro desafiante) não teve a aprovação da Comissão Atlética de Nevada para a luta. Com a derrota, o capixaba dá uns passos atrás na corrida pelo cinturão de sua categoria.

A Luta

O combate começou com Yamaguchi tentando impor seu ritmo. O capixaba conseguiu buscar os primeiros golpes, mas foram poucos instantes para Morrell dominar o centro do ringue e castigar o filho de Touro Moreno. Com uma direita muito forte e ganchos de esquerda bem encaixados na linha de cintura, o cubano com pouco mais de um minuto fez Yamaguchi balançar e o juiz abrir contagem. 
Yamaguchi se recompôs, mas na sequência Morrell foi com tudo para garantir a vitória. Com uma boa sequência de golpes e faltando 50 segundos para terminar o primeiro round ele nocauteou Yamaguchi Falcão com um cruzado de direita. O capixaba precisou de atendimento médico ainda no ringue, mas logo se recuperou. Vitória tranquila do pugilista cubano.

Veja Também

Vila Velha recebe etapa do circuito internacional de beach tennis em maio

Mundial de Bodyboard começa neste fim de semana na Serra com R$ 175 mil em premiações

Karol Rosa busca 6ª vitória no UFC e promete: “vou ser a próxima desafiante ao título”

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Boxe
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Minha avó mutilou minha filha às escondidas com apenas 6 meses': o ciclo da mutilação genital que mulheres colombianas lutam para encerrar
Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados