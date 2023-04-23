Yamaguchi Falcão é nocauteado por cubano e sonho do título mundial é adiado

Yamaguchi foi nocauteado por David Morrell Crédito: Reprodução/ESPN

O sonho de se tornar o sétimo brasileiro a conquistar um título mundial de boxe foi adiado para Yamaguchi Falcão. O boxeador capixaba perdeu por nocaute para o cubano David Morrell, na noite deste sábado (22), na T-Mobile Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e amargou sua primeira derrota no boxe profissional.

Em luta válida pelo cinturão mundial da Associação Mundial de Boxe (WBA) na categoria dos supermédios (até 76,2 kg), Yamaguchi não resistiu ao ritmo e intensidade de Morrell, que garantiu sua vitória sobre o capixaba ainda no primeiro round. O cubano alcançou sua nona vitória seguida no boxe profissional, a oitava por nocaute. Esta foi a quinta vez que Morrell defendeu o título e claramente não sentiu o peso da luta.

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres-2012, Yamaguchi aceitou desafiar o dono do cinturão em um convite que surgiu com menos de 15 dias para a luta, já que o ganês Sena Agbeko (primeiro desafiante) não teve a aprovação da Comissão Atlética de Nevada para a luta. Com a derrota, o capixaba dá uns passos atrás na corrida pelo cinturão de sua categoria.

A Luta

O combate começou com Yamaguchi tentando impor seu ritmo. O capixaba conseguiu buscar os primeiros golpes, mas foram poucos instantes para Morrell dominar o centro do ringue e castigar o filho de Touro Moreno. Com uma direita muito forte e ganchos de esquerda bem encaixados na linha de cintura, o cubano com pouco mais de um minuto fez Yamaguchi balançar e o juiz abrir contagem.