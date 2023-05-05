Viva Vida/Cetaf  é o único capixaba que segue no Brasileiro de Basquete Sub-19

Saldanha da Gama e Álvares Cabral voltaram a perder e estão fora da competição Crédito: Divulgação

A bola segue rolando nesta sexta-feira (5) para o Campeonato Brasileiro Sub-19 de Basquete. A fase eliminatória da competição começou desde às 13h na Arena Jacaraípe, Serra, com as oito equipes classificadas buscando a possibilidade de disputar a fase final do campeonato, que acontece no segundo semestre.

Dos três capixabas na competição, o único que segue vivo no torneio é o Instituto Viva Vida (IVV/Cetaf), que venceu seus três jogos na fase de classificação e, agora, enfrenta o Remo (PA) pelas quartas de final. A partida da equipe canela-verde acontece às 19h, encerrando os jogos do dia.

“Estamos cumprindo tudo que planejamos antes da competição e, apesar de jogos difíceis, seguimos em busca do nosso objetivo, que é o título. Sabemos das dificuldades que ainda vamos encontrar, mas confio nesse grupo, que é muito unido e tem se mostrado muito capaz, competição após competição”, disse o técnico da equipe, João Victor Freitas.

As semifinais do Campeonato Brasileiro Interclubes acontecem neste sábado (6), a partir das 17 horas. Antes, a partir das 13 horas, ocorrem as disputas de 5° a 8° lugar. Todas as partidas possuem entrada franca para quem quiser acompanhar de perto o torneio.

Resultados e próximos jogos

1ª rodada (2 de maio)

Saldanha Da Gama (ES) 54 x 88 NBPG (PR)



Avaí/Adiee (SC) 64 x 101 São Paulo (SP)



Fluminense (RJ) 67 x 80 Sport Club Do Recife (PE)



Álvares Cabral (ES) 39 x 89 Recreio Da Juventude (RS)



Clube Do Remo (PA) 72 x 70 Grêmio Náutico União (RS)



CETAF/IVV (ES) 74 x 45 Nosso Clube (PE)

2ª rodada (3 de maio)

NBPG (PR) 77 x 68 Avaí/Adiee (SC)



São Paulo (SP) 113 x 39 Saldanha Da Gama (ES)



Sport Club Do Recife (PE) 53 x 60 Recreio Da Juventude (RS)



Fluminense (RJ) 78 x 33 Álvares Cabral (ES)



Nosso Clube (PE) 50 x 53 Clube Do Remo (PA)



Grêmio Náutico União (RS) x CETAF/IVV (ES)

3ª rodada (4 de maio)

NBPG (PR) 71 X 86 São Paulo (SP)



AVAÍ/ADIEE (SC) 104 X 48 Saldanha Da Gama (ES)



Recreio Da Juventude (RS) 93 X 60 Fluminense (RJ)



Álvares Cabral (ES) 44 X 62 Sport Club Do Recife (PE)



Grêmio Náutico União 84 X 63 Nosso Clube (PE)



CETAF/IVV (ES) 70 X 57 Clube Do Remo (PA)

Quartas de final (05 de maio)

13h - São Paulo (SP) x Fluminense (RJ)



15h - NBPG (PR) x Esporte Clube do Recife (PE)



17h - Recreio da Juventude (RS) x AVAÍ Addie (CS)



19h - CETAF/ IVV (ES) x Clube do Remo (PA)