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Quem era Ana Paula Borgo, jogadora que morreu aos 29 anos após câncer

Atleta da Seleção Brasileira faleceu na tarde de quinta-feira (11) em decorrência de um câncer no estômago descoberto no último ano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 mai 2023 às 11:25

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 11:25

Ana Paula Borgo faleceu na tarde de quinta-feira (11), aos 29 anos
Ana Paula Borgo faleceu na tarde de quinta-feira (11), aos 29 anos Crédito: Reprodução / Redes Sociais
Ana Paula Borgo, jogadora de vôlei com passagem pela Seleção Brasileira, morreu na tarde desta quinta-feira (11) aos 29 anos. Ela havia descoberto um câncer no estômago no ano passado. Ela nasceu em outubro de 1993 em Bauru, cidade do interior de São Paulo.
A jogadora iniciou no vôlei no Luso/Iesb/Preve/Beneplan e passou por clubes como São Caetano, Pinheiros, Vôlei/Nestlé e Praia Clube antes de atuar na Itália e na Turquia. O Barueri seria seu próximo clube, mas ela não chegou a entrar em quadra pela equipe.
Ana Paula defendeu a seleção no juvenil, no sub-23 e no profissional. A oposta participou de competições importantes pelo Brasil, como a Liga das Nações e os Jogos Pan-Americanos.
Na vida pessoal, era casada com Carlos Guedes. Os dois, inclusive, completaram cinco anos de matrimônio nesta semana.
A paulista descobriu o câncer entre agosto e setembro do ano passado. A doença foi detectada durante a realização de exames médicos de pré-temporada do Barueri. Ela foi afastada e não jogou mais.
Em março deste ano, foi anunciada como a primeira jogadora contemplada pelo Fundo Especial de Apoio aos Atletas, programa de auxílio emergencial da CBV (Confederação Brasileira de Voleibol).

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