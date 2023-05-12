Jovem surfista capixaba busca o título do Brasileiro em Pernambuco

O tricampeão estadual de Surf Eric Grattz está na disputa do Campeonato Brasileiro amador, que iniciou no dia 11 e vai até o dia 14 de maio. O atleta de 11 anos está competindo na categoria sub-14, ao lado de grandes nomes do cenário nacional.

Grattz costuma disputar na categoria sub-12, mas com a conquista da pré-classificação pelas categorias sub-10 e sub-14, o capixaba conquistou o direito de enfrentar os atletas mais velhos.

O jovem surfista está em Porto de Galinhas desde o último domingo (7) e para ele somente a vitória interessa. “É uma oportunidade de estar entre os melhores atletas do pais e a disputa tem um nível muito elevado, mas estou levando as minhas melhores manobras e vou dar o meu melhor para passar bem em todas as baterias”, afirmou.