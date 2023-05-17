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Novo projeto

Medalhista olímpico assume seleção capixaba masculina sub-18 de vôlei

Fábio Luiz conquistou a medalha de praia nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 e agora se dedica a auxiliar a Federação Espírito-Santense de Vôlei nos seus projetos
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

17 mai 2023 às 14:51

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 14:51

Marcos Junior
Além do cargo de treinador, Fábio Luiz (à direita) permanecerá como Coordenador de Projetos da FESV Crédito: Carlos Alberto Silva
O medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, Fábio Luiz, é o novo treinador da seleção capixaba sub-18 masculina de vôlei. O convite foi feito na última quarta (10) pelo presidente da Federação Espírito-Santense de Vôlei (FESV), Celso Jantorno, e faz parte de um projeto de renovação das categorias de base do vôlei capixaba.
Fábio é formado em Educação Física, concluiu o nível 2 do Curso Nacional de Treinadores de Vôleibol e treina a Escola Americana de Vitória há 2 anos. Segundo ele, aceitar o convite é uma forma de dar continuidade ao trabalho realizado pela Federação, que visa tanto o desenvolvimento social, como o desenvolvimento do alto rendimento. 
Ele destacou que o Espírito Santo é um grande celeiro de jogadores de alto nível. "Somos muito fortes e conhecidos no vôlei de praia, mas as pessoas esquecem que isso vem do trabalho realizado nas quadras. Grandes nomes da praia surgiram na quadra, como Alison, André Stein, eu mesmo surgi na quadra, entre outros. O Presidente Celso confia muito nas comissões técnicas, dá oportunidade e investe nessa nova safra de treinadores", pontuou.
Sobre o planejamento de trabalho, Fábio revelou seus objetivos iniciais e qual será sua metodologia de treinamento. "As competições das seleções estaduais não vão acontecer por agora, mas vamos começar a trabalhar desde já os aspectos táticos, técnicos, físicos e, principalmente, mentais. Faremos uma seleção permanente e a nossa primeira missão agora é assistir os jogos escolares para captar jogadores no interior e dar oportunidade a eles", contou.
O novo treinador da seleção estadual sub-18 masculina se diz empolgado para ajudar e acredita que tem coisas a acrescentar. "Esse movimento é muito importante, pois mostra a valorização que estamos fazendo do esporte, dentro e fora das quadras. Posso acrescentar com essa experiência em decisões, usar isso para ajudar o mais jovens é fundamental. Eles precisam entender que é muito importante representar seu estado", frisou.

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