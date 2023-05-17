Capixabas se destacam no esqui europeu e sonham com Jogos Olímpicos de Inverno

Leopoldo obteve como resultados de maior destaque 4º Lugar no Giant Slalom no Campeonato Italiano regional das Alpes centrais em Ponte di Legno, e terminou em 6º lugar no Pinocchio International em Abetone conquistando o melhor resultado brasileiro na competição realizada pela Federação Internacional de Esqui.
Carlotta obteve o sétimo lugar no Giant Slalom no Campeonato Regional Italiano das Alpes Centrais em Chiesa di Valmalenco e o 5º Lugar no Skicross no Campeonato Regional dos Alpes Centrais Italianos em Tonale.
Com o suporte da Confederação Brasileira de Desportos na Neve, os dois começaram neste ano a participar das competições da FIS Children pelo Brasil e o sonho é a participação de uma Olimpíada de Inverno no futuro.
"Esse ano foi muito interessante para mim, pois comecei a representar o Brasil nas competições de esqui que já fazia há anos onde antes eu competia na Itália e na Suíça. Ver um ambiente internacional no esporte, com outros atletas brasileiros foi muito diferente e entusiasmante já que entramos em contato com culturas e níveis diferentes de esqui do que estamos acostumados. Só foi difícil tentar conciliar as competições internacionais pelo time do Brasil e as minhas competições e treinamentos normais. Para o ano que vem vamos ter que rever o calendário", destacou Leopoldo.
Carlotta completou: "Apesar de ter sido um ano difícil para o esporte, com pouca neve na maioria dos casos, condições meteorológicas difíceis, e até excesso de neve algumas vezes, foi um grande orgulho poder representar o Brasil. Fazer parte do time me permitiu viajar para lugares novos, visitar pistas e um ambiente diferente. Estamos já nos organizando com os testes de esqui e botas para o novo ano, e estudando as nossas competições para a próxima temporada".