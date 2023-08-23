Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ajustes finais

Brasil inicia preparação na Indonésia para a Copa do Mundo de Basquete

Seleção Brasileira tem estreia marcada para o próximo sábado (26), às 6h45 (de Brasília), contra a seleção do Irã
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 ago 2023 às 15:22

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 15:22

Brasil venceu três dos cinco amistosos que realizou na preparação para a Copa do Mundo
Brasil venceu três dos cinco amistosos que realizou na preparação para a Copa do Mundo Crédito: CBB/Divulgação
Após um período de amistosos na Austrália e na China, a seleção brasileira de basquete chegou a Jacarta, capital da Indonésia, na terça-feira, e realizou o primeiro treinamento nesta quarta. O grupo comandado pelo técnico Gustavo de Conti terá o total de três dias de treinamento até a estreia na Copa do Mundo, marcada para sábado, às 6h45 (de Brasília), em duelo com o Irã.
"Fomos muito bem recebidos aqui em Jacarta, organização impecável, arena ótima, e já estamos com o foco total na estreia do Mundial. Equipe muito unida, e trabalhando os ajustes para o jogo contra o Irã, para começar bem a competição", disse o ala-armador Vitor Benite.
Quando viajou para Austrália, onde participou do torneio amistoso "Boomers x World", o Brasil tinha um grupo de 14 jogadores, que foi reduzido para 12, número de convocados determinado pela Fiba para a Copa. Didi Louzada foi cortado ainda durante a disputa da competição, por causa de problemas físicos. Após os amistosos da China, Gustavo de Conti cortou o ala-pivô Gabriel Jaú e fechou a delegação.
Durante o período de amistosos em território australiano a seleção brasileira venceu os donos da casa, a Venezuela e o Sudão do Sul. Já em Shenzhen, na China, foi derrotado pela Itália antes de encarar a Sérvia, ambos pela Solidarity Cup. "A confiança está muito grande em uma boa participação na Copa do Mundo e queremos começar com tudo o torneio. Vamos trabalhar até sábado para seguir evoluindo", disse o ala Léo Meindl.
O Brasil está no Grupo G do Mundial, ao lado de Irã, Espanha e Costa do Marfim. Na primeira fase, os quatro integrantes de cada grupo se enfrentam e os dois melhores avançam para a segunda fase. A Copa do Mundo, disputada na Indonésia, na Filipinas e no Japão, é classificatória para os Jogos de Paris-2024 e distribui sete vagas, duas delas para as Américas.
Para conseguir a vaga na Olimpíada sem passar pelo Pré-Olímpico, o Brasil precisa ser ao menos o segundo melhor do continente, em disputa com Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Porto Rico, México e República Dominicana.

Veja Também

Competição de Kart em Vitória arrecada 200 cestas básicas para doação

Time de Guarapari vai representar o ES em competição nacional de futsal

Professor de canoa havaiana no ES conquista o bronze no Mundial

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Seleção brasileira Basquete
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ex e atual de mulher são presos após tiros e invasão em Castelo
Imagem de destaque
Adolescente foge com viatura da PM durante abordagem em Aracruz
Imagem de destaque
7 receitas práticas com frango para a Páscoa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados