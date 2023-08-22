Time de Guarapari vai representar o ES em competição nacional de futsal

Guarapari Futsal vai disputar a Taça Brasil no Mato Grosso do Sul Crédito: Divulgação

Espírito Santo vai contar com um importante representante na disputa da 2ª Taça Brasil de Futsal sub-10, que será realizada entre os dias 8 e 14 de outubro, em Campo Grande , no Mato Grosso do Sul . O Guarapari Futsal conquistou o direito de participar da competição nacional após bons resultados no Espírito Santo: em 2021, ano de fundação da equipe, conquistou o troféu do Campeonato Estadual sub-8, e em 2022 faturou a Copa ES de Futsal sub-9. O título da Copa ES foi o passaporte para a Taça Brasil, que reúne equipes de várias regiões do país. Ao todo, são 15 equipes de 14 estados.

Bárbara Simões, mãe de um dos atletas da equipe capixaba, valoriza a competição como uma importante vitrine para o mundo da bola. “O principal objetivo da Taça Brasil é proporcionar uma experiência ao nível nacional com as melhores equipes de futsal do país, bem como mostrar o futsal do nosso Estado para o restante do Brasil”, afirma.

“Vejo essa competição como uma oportunidade de crescimento aos atletas, afinal eles vão disputar com outras 15 equipes de outros estados, algo muito grandioso. Ter nossos filhos nesse grupo nos alegra e nos orgulha muito”, complementa a mãe.

Equipe de Guarapari vai usar uniforme que replica as cores da bandeira do Espírito Santo Crédito: Divulgação

Bárbara, que também auxilia a equipe com a organização dos treinamentos, explica que o projeto gratuito promovido pela Prefeitura de Guarapari conta com, aproximadamente, 40 atletas, que disputam competições do sub-7 ao sub-14.

“No início do ano, foram feitos treinos avaliativos com atletas de toda a Grande Vitória, com o intuito de reforçar e compor o elenco para a viagem. [...] Agora com o elenco formado, temos como meta fazer alguns amistosos até a data da viagem [para o Mato Grosso do Sul], e também participar de uma competição que acontecerá em Domingos Martins, em uma categoria acima, para que nossos atletas sejam testados”, pontua a organizadora.

Atualmente, visando a disputa no MS, o time capixaba alterna treinos em Guarapari, Vila Velha e na Serra, já que conta com atletas de ambas as localidades. Antes do embarque para a Taça Brasil, a equipe do ES disputa a Copa Nacional do Café, que será realizada entre os dias 7 e 10 de setembro, em Domingos Martins , na Região Serrana do Espírito Santo.

O time capixaba embarca para o Mato Grosso do Sul no dia 7 de outubro, com retorno previsto no dia 14, logo após a cerimônia de encerramento da Taça Brasil.

A delegação do Espírito Santo