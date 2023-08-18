Capixabas vão disputar o Mundial de Basquete 3x3 sub-18 na Hungria

Letícia, Arthur e Maria Clara são os capixabas que vão representar o Brasil na Copa do Mundo Crédito: João Barbosa

Os capixabas Arthur Louzada e Letícia Fontana, ambos atletas do Instituto Viva Vida (IVV/Cetaf), de Vila Velha, receberam, esta semana, a confirmação de que vão representar o Brasil na Copa do Mundo Sub-18 de Basquete 3x3, que acontece em Debrecen, na Hungria, entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro. Além deles, a capixaba Maria Clara Soares, que atualmente joga no Mampituba (SC), também garantiu vaga.

A convocação final foi confirmada pelo Gerente de Desenvolvimento de 3x3 da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), Francisco Chagas. Tanto Arthur quanto Letícia participaram do primeiro período de treinos com a Seleção, que aconteceu no mês passado, em Guarapari e em Vitória.

A convocação para representar o Brasil no Mundial chega para Arthur exatamente um ano depois de sofrer uma grave fratura na face enquanto jogava o Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-19. O jogador, que precisou ficar um tempo fora das quadras, celebrou bastante a oportunidade.

“A emoção de ser convocado é muito grande, afinal a gente trabalha o ano todo para alcançar objetivos como esse. Fiquei muito feliz com a convocação, minha família também. Agora é chegar lá na Hungria e tentar fazer uma boa competição. Tem toda a pressão de ser o Brasil, um país com história no basquete, mas estamos confiantes”, contou.

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Considerada um dos principais nomes do basquete feminino para o futuro, Letícia Fontana também comemorou a conquista. “A minha ficha ainda não caiu direito. Estou muito feliz pela convocação e quero dar o meu máximo na Hungria para trazer para o Brasil e para o Espírito Santo essa medalha especial”, disse.

Outra atleta da Seleção, Maria Clara Soares também celebrou a convocação. "A sensação é como se sempre fosse a primeira vez. Cada convocação é única. É um sentimento de que estou no caminho certo", afirmou. Ela, que é campeã sul-americana de basquete 3x3, está confiante para o torneio. "A expectativa é de que façamos um bom campeonato, usando todas as jogadas que temos na manga e voltar com medalha!".

Mais treinos

Na próxima semana, entre os dias 23 e 27, o grupo dos convocados retorna ao Estado para participar da segunda etapa dos treinos, que acontecerá novamente no Sesc, de Guarapari. No dia 28, os atletas e a comissão técnica embarcam do Espírito Santo direto para Europa.

Lista completa de convocados