Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trio de ouro

Capixabas vão disputar o Mundial de Basquete 3x3 sub-18 na Hungria

Arthur Louzada, Letícia Fontana e Maria Clara Soares vão representar o ES na competição disputada no continente europeu entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2023 às 15:24

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 15:24

Letícia, Arthur e Maria Clara são os capixabas que podem representar o Brasil na Copa do Mundo
Letícia, Arthur e Maria Clara são os capixabas que vão representar o Brasil na Copa do Mundo Crédito: João Barbosa
Os capixabas Arthur Louzada e Letícia Fontana, ambos atletas do Instituto Viva Vida (IVV/Cetaf), de Vila Velha, receberam, esta semana, a confirmação de que vão representar o Brasil na Copa do Mundo Sub-18 de Basquete 3x3, que acontece em Debrecen, na Hungria, entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro. Além deles, a capixaba Maria Clara Soares, que atualmente joga no Mampituba (SC), também garantiu vaga.
A convocação final foi confirmada pelo Gerente de Desenvolvimento de 3x3 da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), Francisco Chagas. Tanto Arthur quanto Letícia participaram do primeiro período de treinos com a Seleção, que aconteceu no mês passado, em Guarapari e em Vitória.
A convocação para representar o Brasil no Mundial chega para Arthur exatamente um ano depois de sofrer uma grave fratura na face enquanto jogava o Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-19. O jogador, que precisou ficar um tempo fora das quadras, celebrou bastante a oportunidade.
“A emoção de ser convocado é muito grande, afinal a gente trabalha o ano todo para alcançar objetivos como esse. Fiquei muito feliz com a convocação, minha família também. Agora é chegar lá na Hungria e tentar fazer uma boa competição. Tem toda a pressão de ser o Brasil, um país com história no basquete, mas estamos confiantes”, contou.
Capixabas vão disputar o Mundial de Basquete 3x3 sub-18 na Hungria
Considerada um dos principais nomes do basquete feminino para o futuro, Letícia Fontana também comemorou a conquista. “A minha ficha ainda não caiu direito. Estou muito feliz pela convocação e quero dar o meu máximo na Hungria para trazer para o Brasil e para o Espírito Santo essa medalha especial”, disse.
Outra atleta da Seleção, Maria Clara Soares também celebrou a convocação. "A sensação é como se sempre fosse a primeira vez. Cada convocação é única. É um sentimento de que estou no caminho certo", afirmou. Ela, que é campeã sul-americana de basquete 3x3, está confiante para o torneio. "A expectativa é de que façamos um bom campeonato, usando todas as jogadas que temos na manga e voltar com medalha!".

Mais treinos

Na próxima semana, entre os dias 23 e 27, o grupo dos convocados retorna ao Estado para participar da segunda etapa dos treinos, que acontecerá novamente no Sesc, de Guarapari. No dia 28, os atletas e a comissão técnica embarcam do Espírito Santo direto para Europa.

Lista completa de convocados

  • Masculino

Israel Atademo - Flamengo (RJ)
Isaque Borges - Flamengo (RJ)
Arthur Louzada - IVV/Cetaf (ES)
Lucas Breim - Pinheiros (SP)
  • Feminino

Letícia Fontana - Cetaf (ES)
Maria Clara Soares - Mampituba (SC)
Mariana Fernandes - Mampituba (SC)
Alexia Dagba - Sesi Araraquara (SP)

LEIA MAIS SOBRE O ESPORTE CAPIXABA

Após lesão constatada, capixaba Didi Louzada é cortado da Seleção de Basquete

Capixaba vai fazer a luta principal do Jungle Fight no Espírito Santo

Capixaba supera depressão e acumula títulos internacionais no surfe adaptado

Após 10 anos fora, Cetaf encerra participação na LDB com saldo positivo

Jovens de Linhares em busca do título brasileiro de handebol sub-16

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Esportes Basquete
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados