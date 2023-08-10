Capixaba vai fazer a luta principal do Jungle Fight no Espírito Santo

Maior evento de MMA da América Latina, o Jungle Fight está confirmado no Espírito Santo. A edição de número 120 da franquia acontece no dia 30 de setembro (sábado), no ginásio Tartarugão, em Vila Velha. As lutas estão previstas para começar às 19h, e a entrada será 1 kg de alimento não-perecível. A TV Globo, incluindo SporTV e Canal Combate, irão transmitir o evento.
A grande atração da noite será a luta de Vitor Costa, lutador capixaba de Conceição da Barra, que irá disputar o cinturão na categoria peso-médio (até 84,5kg). Ele conquistou o direito de disputar o título da categoria após vencer sua quinta luta no MMA profissional, em evento realizado em São Paulo, no mês de maio.
Esta será a segunda vez que o Jungle Fight desembarca em Vila Velha. A primeira foi no dia 19 de fevereiro de 2011, com a 25° edição do evento, também realizada no ginásio Tartarugão. O curioso é que em setembro se completam 20 anos de existência do torneio, que irá marcar a reinauguração do ginásio após período de obras.
Presidente do evento celebrou chegada ao estado
Em entrevista exclusiva para a reportagem de A Gazeta, o presidente e fundador do Jungle Fight, Wallid Ismail, explicou que a vinda do evento para o Espírito Santo representa uma tentativa de trazer o Estado novamente para o topo do esporte. "O Espírito Santo sempre foi forte no MMA. A nossa ideia, junto ao Secretário de Esportes, é fazer com que o estado volte a ser uma potência, pois muitos atletas daqui foram para o UFC por causa do Jungle Fight", afirmou.
Wallid destacou que a ideia do evento é impulsionar e dar visibilidade aos atletas. "Queremos levantar esses atletas para que eles sejam estrelas no seu estado. Estamos conquistando ótimos números na televisão, atraindo novos telespectadores, e essa audiência dará visibilidade e trará mais patrocínios aos atletas, além de mostrar o Espírito Santo para o mundo".
O presidente do Jungle Fight ressaltou o apoio do Governo do Estado e da Prefeitura de Vila Velha no apoio para a realização do evento. Para finalizar, ele ainda enviou um recado para os lutadores do Espírito Santo. "Guerreiros capixabas, continuem treinando, pois oportunidades não irão faltar", prometeu Wallid, indicando uma possível realização de outros eventos de MMA no estado.