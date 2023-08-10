Capixaba vai fazer a luta principal do Jungle Fight no Espírito Santo

Vitor Costa irá representar o Espírito Santo na disputa do cinturão dos pesos médios, principal luta da noite Crédito: Divulgação

Maior evento de MMA da América Latina, o Jungle Fight está confirmado no Espírito Santo . A edição de número 120 da franquia acontece no dia 30 de setembro (sábado), no ginásio Tartarugão, em Vila Velha . As lutas estão previstas para começar às 19h, e a entrada será 1 kg de alimento não-perecível. A TV Globo, incluindo SporTV e Canal Combate, irão transmitir o evento.

Esta será a segunda vez que o Jungle Fight desembarca em Vila Velha. A primeira foi no dia 19 de fevereiro de 2011, com a 25° edição do evento, também realizada no ginásio Tartarugão. O curioso é que em setembro se completam 20 anos de existência do torneio, que irá marcar a reinauguração do ginásio após período de obras.

Presidente do evento celebrou chegada ao estado

Wallid Ismail é ex-lutador e fundador do Jungle Fight Crédito: Divulgação

Em entrevista exclusiva para a reportagem de A Gazeta, o presidente e fundador do Jungle Fight, Wallid Ismail, explicou que a vinda do evento para o Espírito Santo representa uma tentativa de trazer o Estado novamente para o topo do esporte. "O Espírito Santo sempre foi forte no MMA. A nossa ideia, junto ao Secretário de Esportes, é fazer com que o estado volte a ser uma potência, pois muitos atletas daqui foram para o UFC por causa do Jungle Fight", afirmou.

Wallid destacou que a ideia do evento é impulsionar e dar visibilidade aos atletas. "Queremos levantar esses atletas para que eles sejam estrelas no seu estado. Estamos conquistando ótimos números na televisão, atraindo novos telespectadores, e essa audiência dará visibilidade e trará mais patrocínios aos atletas, além de mostrar o Espírito Santo para o mundo".