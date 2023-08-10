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Evento esportivo

Vila Velha vai receber edição do Jungle Fight, em setembro

Trata-se de um rentável negócio que movimenta centenas de milhões de reais todos os anos. O Jungle Fight tem contrato de transmissão com a TV Globo e é sucesso de audiência

Públicado em 

10 ago 2023 às 12:22
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Octógono do Jungle Fight
Etapa do Jungle Fight Crédito: Divulgação/Jungle Fight
O Espírito Santo vai sediar, em 30 de setembro, uma etapa do Jungle Fight, o maior evento de MMA da América Latina e um dos mais importantes do mundo. A arena, com capacidade para 3,5 mil pessoas, será montada no ginásio do Tartarugão, em Vila Velha. O evento é um rentável negócio que movimenta centenas de milhões de reais todos os anos. Idealizado por Wallid Ismail, uma referência internacional do esporte, e realizado pela Associação Liga Brasileira de MMA, o Jungle Fight tem contrato de transmissão com a TV Globo (inclui Sportv e Canal Combate) e é um sucesso de audiência.
A edição a ser realizada no Espírito Santo é em parceria com a Camisa 10, empresa da Beta Rede. “Realizar essa parceria com o Wallid é mais um movimento para colocar o Espírito Santo na rota dos grandes eventos esportivos nacionais”, afirma Rimaldo de Sá, CEO da Beta Rede. A empresa tem intensa atuação na articulação e realização de feiras de negócios, festivais culturais e jogos no Kléber Andrade. Juntos, todos esses eventos geraram um impacto de aproximadamente R$ 100 milhões na economia capixaba nos últimos anos. "O setor de eventos é um grande negócio a ser tocado no Estado", assinala Rimaldo.
A expectativa é de que o Jungle Fight movimente os mercados de mídia, de eventos, o setor hoteleiro, os restaurantes, o comércio e coloque o Espírito Santo na cena nacional. Em 20 anos de existência e mais de 100 edições realizadas, o Jungle Fight revelou alguns dos principais nomes do MMA no Brasil - Fabricio Werdum, Lyoto Machida, José Aldo e Renan Barão.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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