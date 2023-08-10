Vila Velha vai receber edição do Jungle Fight, em setembro

Etapa do Jungle Fight Crédito: Divulgação/Jungle Fight

O Espírito Santo vai sediar, em 30 de setembro, uma etapa do Jungle Fight, o maior evento de MMA da América Latina e um dos mais importantes do mundo. A arena, com capacidade para 3,5 mil pessoas, será montada no ginásio do Tartarugão, em Vila Velha. O evento é um rentável negócio que movimenta centenas de milhões de reais todos os anos. Idealizado por Wallid Ismail, uma referência internacional do esporte, e realizado pela Associação Liga Brasileira de MMA, o Jungle Fight tem contrato de transmissão com a TV Globo (inclui Sportv e Canal Combate) e é um sucesso de audiência.

A edição a ser realizada no Espírito Santo é em parceria com a Camisa 10, empresa da Beta Rede. “Realizar essa parceria com o Wallid é mais um movimento para colocar o Espírito Santo na rota dos grandes eventos esportivos nacionais”, afirma Rimaldo de Sá, CEO da Beta Rede. A empresa tem intensa atuação na articulação e realização de feiras de negócios, festivais culturais e jogos no Kléber Andrade. Juntos, todos esses eventos geraram um impacto de aproximadamente R$ 100 milhões na economia capixaba nos últimos anos. "O setor de eventos é um grande negócio a ser tocado no Estado", assinala Rimaldo.