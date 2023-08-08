Astro da NBA diz que quase virou almoço de leão em viagem para África do Sul

Dinheiro não é problema para os astros da NBA. Em suas férias, eles aproveitam para descansar, conhecer novas paisagens, participar de eventos e até se aventurar. Foi o caso de Bam Adebayo, do Miami Heat, que contou um perrengue que passou na África do Sul.

Adebayo viajou para o país africano para participar do Basketball Without Borders ("Basquete sem fronteiras"), programa da liga norte-americana para promoção e desenvolvimento da modalidade em todo o mundo.

Bam Adebayo, do Miami Heat, contou perrengue que passou na África do Sul Crédito: Reprodução/Instagram

Em entrevista ao Miami Herald, Adebayo contou que fez um safári pela selva sul-africana, onde viu vários animais, mas um deles não gostou muito da visita. Um leão não ficou contente com a presença do grupo e partiu na direção deles. O local seguro permitiu que o momento não passasse de um susto.

"Fiz um safári e quase fui comido por um leão. Ele estava comendo e acho que parecíamos mais saborosos do que o que ele estava comendo", afirmou Adebayo, sem dar maiores detalhes sobre o ocorrido.