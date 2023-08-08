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Estadão

Astro da NBA diz que quase virou almoço de leão em viagem para África do Sul

De férias da NBA, Bam Adebayo, do Miami Heat, quase foi devorado por um leão em safari na África do Sul
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 ago 2023 às 07:00

Publicado em 08 de Agosto de 2023 às 07:00

Dinheiro não é problema para os astros da NBA. Em suas férias, eles aproveitam para descansar, conhecer novas paisagens, participar de eventos e até se aventurar. Foi o caso de Bam Adebayo, do Miami Heat, que contou um perrengue que passou na África do Sul.
Adebayo viajou para o país africano para participar do Basketball Without Borders ("Basquete sem fronteiras"), programa da liga norte-americana para promoção e desenvolvimento da modalidade em todo o mundo.
Bam Adebayo, do Miami Heat, contou perrengue que passou na África do Sul
Bam Adebayo, do Miami Heat, contou perrengue que passou na África do Sul Crédito: Reprodução/Instagram
Em entrevista ao Miami Herald, Adebayo contou que fez um safári pela selva sul-africana, onde viu vários animais, mas um deles não gostou muito da visita. Um leão não ficou contente com a presença do grupo e partiu na direção deles. O local seguro permitiu que o momento não passasse de um susto.
"Fiz um safári e quase fui comido por um leão. Ele estava comendo e acho que parecíamos mais saborosos do que o que ele estava comendo", afirmou Adebayo, sem dar maiores detalhes sobre o ocorrido.
O jogador de 26 anos ainda falou sobre como foi a experiência e contato com os jovens sul-africanos durante o evento. "Foi emocionante ver as crianças jogarem tanto. E sendo de um país diferente e da barreira do idioma, seja ele qual for, eles ainda entenderam que jogar para valer era o objetivo número um."

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