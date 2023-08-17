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Após lesão constatada, capixaba Didi Louzada é cortado da Seleção de Basquete

Armador fazia um cronograma de recuperação física, mas após avaliação da comissão técnica precisou ser cortado e não vai disputar o Mundial de 2023
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 ago 2023 às 11:40

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 11:40

Didi Louzada em atuação pela Seleção Brasileira
Didi Louzada em atuação pela Seleção Brasileira Crédito: Reprodução / Redes Sociais
Após vencer a anfitriã Austrália e seu grupo com sete jogadores da NBA, a seleção brasileira de basquete encerrou com vitória a participação no Boomers x World, torneio amistoso disputado em Melbourne. Na madrugada desta quinta-feira (17), o Brasil bateu a Venezuela por 83 a 71 e fechou a competição com 100% de aproveitamento.
Destaque do duelo com os australianos, Bruno Caboclo mais uma vez liderou a equipe com bons números, ao anotar 15 pontos e sete rebotes. Léo Meindl, com 13 pontos e cinco rebotes, também foi bem. Vitor Benite (nove pontos e três assistências), Tim Soares (oito pontos) e Lucas Dias (10 pontos e oito rebotes) foram outros nomes importantes para a vitória.
Yago, um dos protagonistas da vitória sobre a Austrália, não foi relacionado para partida, e Gui Santos, seguindo planejamento físico, ficou de fora mais uma vez. Já Raulzinho, que vinha aprimorando o condicionamento, foi para a quadra. "É muito bom estar de volta à seleção, ainda buscando o melhor entrosamento, mas feliz por vestir essa camisa e poder estar com o grupo. Seguimos para os próximos desafios", disse.
Didi Louzada também fazia um cronograma de recuperação física, desde o início do período de treinos em São Paulo. Após avaliação da comissão técnica, foi constatado que ele não terá condições de disputar a Copa do Mundo, por isso foi cortado e voltou ao Brasil.
"Queria agradecer a toda a CT pelas semanas em São Paulo e na Austrália. Também aos meus amigos de quadra. Foram dias intensos, de muito trabalho, e agora volto ao Brasil para focar na minha recuperação física e técnica para retornar à Seleção o mais breve possível. Tenho certeza que vamos fazer uma grande Copa do Mundo", afirmou Didi.
Com a conclusão do torneio em Melbourne, a delegação brasileira viaja para Shenzhen, na China, onde joga nos dias 20 e 21 a Solidarity Cup, contra Itália e Sérvia. Em seguida, ruma para Jakarta, uma das sedes da Copa do Mundo, que será disputada no Japão, na Indonésia e na Filipinas. A seleção está no Grupo G do Mundial, ao lado de Irã, Espanha e Costa do Marfim. D

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