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Diversidade

Etapa do Mundial de natação receberá 1ª prova aberta para transgêneros

A nova categoria terá suas primeiras provas no mês de outubro, durante a Copa do Mundo de Natação, que será disputada em Berlim, Alemanha
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 ago 2023 às 14:26

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 14:26

Mundial de Natação irá contar com categoria aberta a atletas transgêneros
Mundial de Natação irá contar com categoria aberta a atletas transgêneros Crédito: drobotdean/Freepik
Anunciada no início deste mês, a nova categoria da natação, aberta para atletas transgêneros, terá suas primeiras provas em outubro, durante a disputa da etapa de Berlim da Copa do Mundo de Natação. Serão disputadas as provas de 50 metros e 100 metros, em todos os estilos de braçada.
De acordo com World Athletics, federação responsável pela organização das competições, o requisitos detalhados para participação e mais informações sobre o processo estarão disponíveis em breve. A única especificação dada neste momento é que os nadadores e nadadoras terão a flexibilidade de participar individualmente, por clube ou como membros de federação nacional
"Quando a World Aquatics instituiu sua Política de Elegibilidade para as Categorias de Competição Masculina e Feminina, nos comprometemos a explorar a criação de uma categoria aberta", disse o presidente da entidade, Husain Al-Musallam . "Fiel à nossa palavra, uma equipe de especialistas trabalhou diligentemente para tornar isso uma realidade. Gostaria de agradecer a todos aqueles que ajudaram a World Aquatics a oferecer esta oportunidade", completou.
Desde o ano passado, a discussão está na mesa da entidade. A World Aquatics havia proibido a participação de atletas transexuais em grandes eventos, argumentando que a decisão preservava "a proteção e a justiça" nas competições femininas de natação.
O debate esquentou em março de 2022, quando Lia Thomas foi campeã dos 500 metros livres da liga universitária americana. Ela vem se destacando no circuito desde 2021 com resultados surpreendentes, o que deu início a questionamentos sobre a participação de atletas transgêneros em provas femininas.

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