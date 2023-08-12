Vila Velha e Vitória vencem finais do 23° Estadual de Beach Soccer

O 23° Campeonato Estadual de Beach Soccer de Seleções está encerrado. As finais do masculino e do feminino aconteceram na manhã deste sábado (12), nas areais da Praia da Costa, Vila Velha, em arena montada na altura do Hotel Quality, que recebeu um ótimo público. As seleções que conquistaram os títulos foram Vila Velha, no masculino, e Vitória, no feminino.
Às 8h, Vitória venceu Anchieta por 6 a 1 na final feminina. A partida estava equilibrada até o segundo período, quando estava 1 a 1. Depois, a equipe da Capital assumiu a frente do placar e venceu o confronto. Já às 9h, a seleção Canela-Verde levou a melhor sobre a seleção de Cariacica na final masculina, em uma partida extremamente equilibrada, que terminou com o placar de 2 a 0 para os donos da casa.
O ex-atleta de Beach Soccer e atual subsecretário de esportes, Bruno Malias, esteve no evento e celebrou a realização do campeonato. "O futebol de areia no Espírito Santo vem se reconstruindo, teve um legado bacana deixado pelo Paulo Sérgio e agora assume o Marcos (presidente da federação) nessa perspectiva de tornar o jogo mais atrativo para que as pessoas tenham o interesse e pratiquem o esporte", analisou.
O presidente da Federação Capixaba de Beach Soccer, Marquinhos, comentou sobre a importância do torneio para o esporte capixaba. "O Espírito Santo clama por um campeonato de alto nível. O 23° Campeonato Estadual mostrou o nivelamento das equipes, todos os jogos com alto nível esportivo, com finais muito apertadas e destaques individuais. Vamos voltar a realizar esses campeonatos grandes e fomentar a base, para surgirem novos jogadores para as futuras gerações", afirmou.