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Futebol de areia

Vila Velha e Vitória vencem finais do 23° Estadual de Beach Soccer

Seleção Canela-Verde bateu a seleção de Cariacica na final masculina. Já a seleção de Vitória derrotou a equipe de Anchieta na final do feminino
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

12 ago 2023 às 12:56

Publicado em 12 de Agosto de 2023 às 12:56

Final do Campeonato Estadual de Beach Soccer
Vila Velha venceu Cariacica por 2 a 0 e conquistou o título do Estadual de futebol de areia Crédito: Fernando Madeira
O 23° Campeonato Estadual de Beach Soccer de Seleções está encerrado. As finais do masculino e do feminino aconteceram na manhã deste sábado (12), nas areais da Praia da Costa, Vila Velha, em arena montada na altura do Hotel Quality, que recebeu um ótimo público. As seleções que conquistaram os títulos foram Vila Velha, no masculino, e Vitória, no feminino. 
Às 8h, Vitória venceu Anchieta por 6 a 1 na final feminina. A partida estava equilibrada até o segundo período, quando estava 1 a 1. Depois, a equipe da Capital assumiu a frente do placar e venceu o confronto. Já às 9h, a seleção Canela-Verde levou a melhor sobre a seleção de Cariacica na final masculina, em uma partida extremamente equilibrada, que terminou com o placar de 2 a 0 para os donos da casa. 
O ex-atleta de Beach Soccer e atual subsecretário de esportes, Bruno Malias, esteve no evento e celebrou a realização do campeonato. "O futebol de areia no Espírito Santo vem se reconstruindo, teve um legado bacana deixado pelo Paulo Sérgio e agora assume o Marcos (presidente da federação) nessa perspectiva de tornar o jogo mais atrativo para que as pessoas tenham o interesse e pratiquem o esporte", analisou. 
O presidente da Federação Capixaba de Beach Soccer, Marquinhos, comentou sobre a importância do torneio para o esporte capixaba. "O Espírito Santo clama por um campeonato de alto nível. O 23° Campeonato Estadual mostrou o nivelamento das equipes, todos os jogos com alto nível esportivo, com finais muito apertadas e destaques individuais. Vamos voltar a realizar esses campeonatos grandes e fomentar a base, para surgirem novos jogadores para as futuras gerações", afirmou. 

Finais do 23° Campeonato Estadual de Seleções de Beach Soccer

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