Vila Velha e Vitória vencem finais do 23° Estadual de Beach Soccer

Vila Velha venceu Cariacica por 2 a 0 e conquistou o título do Estadual de futebol de areia Crédito: Fernando Madeira

O 23° Campeonato Estadual de Beach Soccer de Seleções está encerrado. As finais do masculino e do feminino aconteceram na manhã deste sábado (12), nas areais da Praia da Costa, Vila Velha , em arena montada na altura do Hotel Quality, que recebeu um ótimo público. As seleções que conquistaram os títulos foram Vila Velha, no masculino, e Vitória, no feminino.

Às 8h, Vitória venceu Anchieta por 6 a 1 na final feminina. A partida estava equilibrada até o segundo período, quando estava 1 a 1. Depois, a equipe da Capital assumiu a frente do placar e venceu o confronto. Já às 9h, a seleção Canela-Verde levou a melhor sobre a seleção de Cariacica na final masculina, em uma partida extremamente equilibrada, que terminou com o placar de 2 a 0 para os donos da casa.

O ex-atleta de Beach Soccer e atual subsecretário de esportes, Bruno Malias, esteve no evento e celebrou a realização do campeonato. "O futebol de areia no Espírito Santo vem se reconstruindo, teve um legado bacana deixado pelo Paulo Sérgio e agora assume o Marcos (presidente da federação) nessa perspectiva de tornar o jogo mais atrativo para que as pessoas tenham o interesse e pratiquem o esporte", analisou.

O presidente da Federação Capixaba de Beach Soccer, Marquinhos, comentou sobre a importância do torneio para o esporte capixaba. "O Espírito Santo clama por um campeonato de alto nível. O 23° Campeonato Estadual mostrou o nivelamento das equipes, todos os jogos com alto nível esportivo, com finais muito apertadas e destaques individuais. Vamos voltar a realizar esses campeonatos grandes e fomentar a base, para surgirem novos jogadores para as futuras gerações", afirmou.