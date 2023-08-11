Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES entre 12 e 13/08

O fim de semana será agitado ao redor do Espírito Santo com competições esportivas para todos os gostos. Com finais do Estadual de Beach Soccer, Capixabão Feminino e retorno da Copa ES, a agenda preparada por A Gazeta te atualiza com o melhor do esporte capixaba. Confira os detalhes no vídeo acima e a programação na lista abaixo!
Sábado (12)
- Campeonato Estadual de Beach Soccer - Finais
Vitória x Anchieta (final feminina)
Local: Praia da Costa, Vila Velha
Horário: a partir de 8h
Vila Velha x Cariacica (final masculina)
Local: Praia da Costa, Vila Velha
Horário: a partir de 10h
Mais informações: @beachsocercapixaba
- Campeonato Estadual de Basquete de Base
Nice de Paula x Mimoso do Sul (sub-15 masculino)
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória
Horário: 9h
Nice de Paula x Mimoso do Sul (sub-13 feminino)
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória
Horário: 10h30
Nice de Paula x IVV/Cetaf (sub-13 masculino)
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória
Horário: 12h
Nice de Paula x IVV/Cetaf (sub-15 feminino)
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória
Horário: 13h30
Saldanha da Gama x IVV/Cetaf (sub-17 masculino)
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória
Horário: 15h
CESB x Álvares Cabral
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória
Horário: 16h30
Mais informações: @fecababasquete
- Capixabão Feminino - Semifinais/Volta
Prosperidade (5) x (1) Estadual
Local: Humberto Scaramussa, Vargem Alta
Horário: 15h
Entrada franca
Domingo (13)
- Corrida da Penha - 6km
Local: Alegre
Largada e chegada: Praça Seis de Janeiro
Horário: 7h30
- Copa Espírito Santo - Quartas de Final
Nova Venécia (4) x (0) Linhares
Local: Zenor Pedrosa, Nova Venécia
Horário: 15h
Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
- Capixabão Feminino - Semifinais/Volta
Vila Nova (4) x (1) Guarapariense
Local: Arlindo Villaschi, Viana
Horário: 15h
Entrada franca