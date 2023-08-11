Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES entre 12 e 13/08

O fim de semana será agitado ao redor do Espírito Santo com competições esportivas para todos os gostos. Com finais do Estadual de Beach Soccer, Capixabão Feminino e retorno da Copa ES, a agenda preparada por A Gazeta te atualiza com o melhor do esporte capixaba. Confira os detalhes no vídeo acima e a programação na lista abaixo!