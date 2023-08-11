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Esporte Capixaba

Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES entre 12 e 13/08

Com finais do Estadual de Beach Soccer, Capixabão Feminino e retorno da Copa ES, a agenda preparada por A Gazeta te atualiza com o melhor do esporte capixaba
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

11 ago 2023 às 13:40

Publicado em 11 de Agosto de 2023 às 13:40

O fim de semana será agitado ao redor do Espírito Santo com competições esportivas para todos os gostos. Com finais do Estadual de Beach Soccer, Capixabão Feminino e retorno da Copa ES, a agenda preparada por A Gazeta te atualiza com o melhor do esporte capixaba. Confira os detalhes no vídeo acima e a programação na lista abaixo!

Sábado (12)

  • Campeonato Estadual de Beach Soccer - Finais

    Vitória x Anchieta (final feminina)
    Local:     Praia da Costa, Vila Velha
    Horário: a partir de 8h

    Vila Velha x Cariacica (final masculina)
    Local: Praia da Costa, Vila Velha
    Horário: a partir de 10h

    Mais informações: @beachsocercapixaba

  • Campeonato Estadual de Basquete de Base

    Nice de Paula x Mimoso do Sul (sub-15 masculino)
    Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória
    Horário: 9h

    Nice de Paula x Mimoso do Sul (sub-13 feminino)
    Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória
    Horário: 10h30

    Nice de Paula x IVV/Cetaf (sub-13 masculino)
    Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória
    Horário: 12h

    Nice de Paula x IVV/Cetaf (sub-15 feminino)
    Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória
    Horário: 13h30

    Saldanha da Gama x IVV/Cetaf (sub-17 masculino)
    Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória
    Horário: 15h

    CESB x Álvares Cabral
    Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória
    Horário: 16h30

    Mais informações: @fecababasquete

  • Capixabão Feminino - Semifinais/Volta

    Prosperidade (5) x (1) Estadual 
    Local: Humberto Scaramussa, Vargem Alta
    Horário: 15h
    Entrada franca

Domingo (13)

  • Corrida da Penha - 6km

    Local: Alegre
    Largada e chegada: Praça Seis de Janeiro
    Horário: 7h30

  • Copa Espírito Santo - Quartas de Final

    Nova Venécia (4) x (0) Linhares
    Local:     Zenor Pedrosa, Nova Venécia
    Horário: 15h
    Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

  • Capixabão Feminino - Semifinais/Volta

    Vila Nova (4) x (1) Guarapariense
    Local:     Arlindo Villaschi, Viana
    Horário: 15h
    Entrada franca

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