Professor de canoa havaiana no ES conquista o bronze no Mundial

Robert Almeida é sul-mato-grossense radicado no Espírito Santo Crédito: IVF/Divulgação

O Espírito Santo foi muito bem representado no Campeonato Mundial de Canoa Havaiana. A competição, que foi até o dia 19 de agosto, contou com a presença de Robert Almeida, sul-mato-grossense radicado no Estado, que conquistou a medalha de bronze na categoria V1 Open. Sua performance foi uma das melhores do Brasil na competição, que também conquistou uma prata na V6 Master 40.

A prova, que aconteceu na última terça-feira (14), contou com um ótimo desempenho do brasileiro. Ele esteve no Top-3 desde o início e apresentou boa desenvoltura para conquistar a medalha. A prova era de 16 km de distância, e Robert finalizou com um tempo de 1h40min57s.

Para ele, o resultado é fruto de um longo período de trabalho e dedicação ao esporte. "Foi uma conquista muito importante, venho trabalhando há mais de 9 anos para conseguir esse resultado, então é uma satisfação conquistar depois de todo trabalho. Sabemos como é difícil chegar aqui, mas vamos ser sede do próximo Mundial e espero poder competir novamente", afirmou.

Robert nasceu no Mato Grosso, viveu em São Paulo, mas atualmente está residindo em Vitória, aonde tem um clube de canoa, o Mahina. Segundo o atleta, a mudança para o Espírito Santo se deve a qualidade de vida, e a presença do mar. "Competi algumas vezes aqui e gostei da cidade. É um lugar bom para trabalhar e tem um geografia muito interessante, e isso pesou muito na decisão", explicou.