Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bom desempenho

Professor de canoa havaiana no ES conquista o bronze no Mundial

Robert Almeida foi o terceiro colocado na categoria V1 Open do Mundial de Va’a distância, realizado em Apia, capital de Samoa
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

21 ago 2023 às 19:35

Publicado em 21 de Agosto de 2023 às 19:35

Robert Almeida é paulista radicado no Espírito Santo
Robert Almeida é sul-mato-grossense radicado no Espírito Santo Crédito: IVF/Divulgação
O Espírito Santo foi muito bem representado no Campeonato Mundial de Canoa Havaiana. A competição, que foi até o dia 19 de agosto, contou com a presença de Robert Almeida, sul-mato-grossense radicado no Estado, que conquistou a medalha de bronze na categoria V1 Open. Sua performance foi uma das melhores do Brasil na competição, que também conquistou uma prata na V6 Master 40.
A prova, que aconteceu na última terça-feira (14), contou com um ótimo desempenho do brasileiro. Ele esteve no Top-3 desde o início e apresentou boa desenvoltura para conquistar a medalha. A prova era de 16 km de distância, e Robert finalizou com um tempo de 1h40min57s. 
Para ele, o resultado é fruto de um longo período de trabalho e dedicação ao esporte. "Foi uma conquista muito importante, venho trabalhando há mais de 9 anos para conseguir esse resultado, então é uma satisfação conquistar depois de todo trabalho. Sabemos como é difícil chegar aqui, mas vamos ser sede do próximo Mundial e espero poder competir novamente", afirmou.
Robert nasceu no Mato Grosso, viveu em São Paulo, mas atualmente está residindo em Vitória, aonde tem um clube de canoa, o Mahina. Segundo o atleta, a mudança para o Espírito Santo se deve a qualidade de vida, e a presença do mar. "Competi algumas vezes aqui e gostei da cidade. É um lugar bom para trabalhar e tem um geografia muito interessante, e isso pesou muito na decisão", explicou. 
Em novembro, Vitória irá receber o Pan-Americano de Canoa Havaiana. Robert está confiante sobre o seu desempenho na competição que irá disputar em casa. "Nossa expectativa é ganhar, tanto no individual, como nas categorias em equipe. Estamos com um time muito forte que tem todas as condições de vencer", analisou. 

Veja Também

Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES entre 19 e 20/08

Capixabas vão disputar o Mundial de Basquete 3x3 sub-18 na Hungria

Após lesão constatada, capixaba Didi Louzada é cortado da Seleção de Basquete

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato
Imagem de destaque
Trump concorda com cessar-fogo de 15 dias com Irã e diz que Estreito de Ormuz será reaberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados