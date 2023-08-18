Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES entre 19 e 20/08
Esporte Capixaba

Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES entre 19 e 20/08

Final do Capixabão Feminino, Corrida do Soldado e jogos decisivos na Copa ES estão entre os destaques; Confira os detalhes no vídeo!
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

18 ago 2023 às 17:54

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 17:54

Sábado (19)

  • Capixabão Feminino - Final (ida)

    Prosperidade x Vila Nova
    Local:     Humberto Scaramussa, Vargem Alta
    Horário: 15h
    Entrada gratuita;

Domingo (20)

  • 9º Passeio Ciclístico - Volta da Lagoa Juparanã

    Local:     Linhares
    Largada: Laguna Lounge
    Percurso: 111 km
    Horário: a partir de 6h30
    Mais informações: @voltadalagoajuparana

  • 6ª Corrida do Soldado ACS - Via Terceira Ponte

    Local: Vitória e Vila Velha
    Largada: Avenida Dante Michelini, Jardim da Penha - Vitória
    Chegada: Avenida Antônio Ferreira de Queiroz, Prainha - Vila Velha
    Percurso: 10 km
    Mais informações: @corridadosoldado.acs

  • Copa Espírito Santo - Semifinal (volta)

    Nova Venécia (0) x (1) Rio Branco
    Local: Zenor Pedrosa, Nova Venécia
    Horário: 15h
    Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

LEIA MAIS SOBRE O ESPORTE CAPIXABA

Capixaba vai fazer a luta principal do Jungle Fight no Espírito Santo

Capixaba brilha na seleção de beach soccer em busca de título sul-americano

Capixaba supera depressão e acumula títulos internacionais no surfe adaptado

Jovens de Linhares em busca do título brasileiro de handebol sub-16

Festival de futsal promove inclusão e oportunidade para meninas do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Esportes Futebol Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados