Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES entre 19 e 20/08

Sábado (19)
- Capixabão Feminino - Final (ida)
Prosperidade x Vila Nova
Local: Humberto Scaramussa, Vargem Alta
Horário: 15h
Entrada gratuita;
Domingo (20)
- 9º Passeio Ciclístico - Volta da Lagoa Juparanã
Local: Linhares
Largada: Laguna Lounge
Percurso: 111 km
Horário: a partir de 6h30
Mais informações: @voltadalagoajuparana
- 6ª Corrida do Soldado ACS - Via Terceira Ponte
Local: Vitória e Vila Velha
Largada: Avenida Dante Michelini, Jardim da Penha - Vitória
Chegada: Avenida Antônio Ferreira de Queiroz, Prainha - Vila Velha
Percurso: 10 km
Mais informações: @corridadosoldado.acs
- Copa Espírito Santo - Semifinal (volta)
Nova Venécia (0) x (1) Rio Branco
Local: Zenor Pedrosa, Nova Venécia
Horário: 15h
Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)