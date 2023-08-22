Competição de Kart em Vitória arrecada 200 cestas básicas para doação

Competição ira contar com 120 pilotos divididos em 5 categorias Crédito: Heitor Croce/Divulgação

Uma competição de kart em Vitória vai unir competição com ação social. A Copa Rental Kart 2023 acontece a partir do próximo domingo (27) e vai até o dia 3 de setembro, no Kartódromo de Jardim Camburi, e vai reunir 120 pilotos, divididos em cinco categorias.

A organização da competição já arrecadou 200 cestas básicas que serão destinadas à quatro instituições: Asilo dos Idosos de Vitória, Grupo Caoca de Goiabeiras, Lar Semente do Amor em Carapebus e Associação de Moradores de Jardim Camburi, que irá distribuir para população carente da região.

As competições começam com as categorias iniciante e master, que terão quatro corridas classificatórias, e os 12 melhores avançam para as finais. No sábado (2), as categorias leve, médio e pesado fazem três corridas classificatórias, com a 4ª sendo realizada na manhã do domingo (3). Na parte da tarde, serão realizadas as finais para definir os campeões das categorias, que depois farão a 'Matchrace': uma espécie de grande final, onde os campeões farão uma volta rápida em dois karts sorteados, e o mais rápido ganha vaga para a Copa Brasil de Kart Indoor em 2024.

A competição é apoiada pela Lei de Incentivo ao Esporte, onde uma empresa reverte o valor do ICMS para algum projeto social com teor esportivo. Segundo Renato Pereira, presidente da Associação Fãs de Kart, que organiza o campeonato, a ideia é incentivar o esporte aliado a uma veia social.

"O valor da inscrição dos pilotos foi a doação de uma cesta básica, pois temos uma preocupação com o social. Temos um caso de um piloto que sofre de depressão profunda, é apaixonado por kart, e queria participar da competição, mas as inscrições estavam fechadas. Nós abrimos uma exceção para ele poder competir. Nossa intenção é fazer alguma ação social em todas as competições que organizarmos a partir de agora", contou.