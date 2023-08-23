Capixaba que vendia bala no sinal para competir vai disputar Grand Slam de Jiu-Jítsu em Miami

Victor Freire com as medalhas e cinturões conquistados no jiu-jítsu Crédito: Arquivo Pessoal

A vaga para a disputa nos EUA veio após ótimos resultados em competições no ES e em estados vizinhos. Desde março, o capixaba faturou mais de 11 medalhas entre competições como o Circuito Estadual de Jiu-Jítsu, Rio Open, Vitória Open e no Grand Slam do Rio de Janeiro

A sequência de resultados o credenciou para a disputa internacional, para onde o capixaba embarca com altas expectativas. “Tenho treinado e me preparado muito para essa competição e isso tem me transmitido uma confiança muito grande para ser campeão. Com muito esforço e trabalho duro vou trazer essa vitória ao Espírito Santo”, pontua Victor.

Com treinos intensos em uma academia de Jardim Camburi, em Vitória, o lutador afirma que os adversários não vão encontrar facilidades no tatame. “Tenho um estilo de luta avançado e agressivo. Em todas as minhas lutas, sempre busco a finalização do adversário, então podem esperar o melhor de mim por lá”, explica.

O Grand Slam de Jiu-Jítsu é uma das competições mais cobiçadas da modalidade ao redor do mundo. Além de Miami, a disputa também passa por Tóquio, Xangai, Sydney, Londres e Abu Dhabi.

Algumas das etapas contam com premiações em dinheiro e também somam pontos importantes no ranking internacional, o que abre chances para que atletas conquistem vagas no World Pro, uma espécie de Copa do Mundo de Jiu-Jítsu.

Retrospecto positivo

Essa é a segunda vez que Victor vai para Miami. Na primeira oportunidade, em 2021, o capixaba disputou o NewBreed, quando ainda era graduado com a faixa roxa. Hoje com a faixa marrom, última antes da faixa preta no jiu-jítsu, Victor acredita que o retrospecto na cidade americana é um combustível para o novo desafio.