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Superação

Capixaba que vendia bala no sinal para competir vai disputar Grand Slam de Jiu-Jítsu em Miami

Victor Freire acumula títulos no esporte, mas devido à falta de patrocínios recorreu às vendas em semáforos da Grande Vitória para arcar com os custos de suas competições
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

23 ago 2023 às 16:13

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 16:13

Victor Freire com as medalhas e cinturões conquistados no jiu-jítsu
Victor Freire com as medalhas e cinturões conquistados no jiu-jítsu Crédito: Arquivo Pessoal
Em março de 2023, A Gazeta compartilhava a história de dois jovens capixabas que vendiam balas nos sinais da Grande Vitória para que pudessem realizar o sonho de disputar grandes competições de jiu-jítsu fora do Espírito Santo. Agora, Victor Freire, um dos atletas, embarca rumo aos Estados Unidos para o Abu Dhabi Grand Slam 2023, que apesar do nome da cidade do Oriente Médio, será disputado em Miami, a partir do dia 16 setembro.
A vaga para a disputa nos EUA veio após ótimos resultados em competições no ES e em estados vizinhos. Desde março, o capixaba faturou mais de 11 medalhas entre competições como o Circuito Estadual de Jiu-Jítsu, Rio Open, Vitória Open e no Grand Slam do Rio de Janeiro.
A sequência de resultados o credenciou para a disputa internacional, para onde o capixaba embarca com altas expectativas. “Tenho treinado e me preparado muito para essa competição e isso tem me transmitido uma confiança muito grande para ser campeão. Com muito esforço e trabalho duro vou trazer essa vitória ao Espírito Santo”, pontua Victor.
Com treinos intensos em uma academia de Jardim Camburi, em Vitória, o lutador afirma que os adversários não vão encontrar facilidades no tatame. “Tenho um estilo de luta avançado e agressivo. Em todas as minhas lutas, sempre busco a finalização do adversário, então podem esperar o melhor de mim por lá”, explica.
O Grand Slam de Jiu-Jítsu é uma das competições mais cobiçadas da modalidade ao redor do mundo. Além de Miami, a disputa também passa por Tóquio, Xangai, Sydney, Londres e Abu Dhabi.
Algumas das etapas contam com premiações em dinheiro e também somam pontos importantes no ranking internacional, o que abre chances para que atletas conquistem vagas no World Pro, uma espécie de Copa do Mundo de Jiu-Jítsu.

Retrospecto positivo

Essa é a segunda vez que Victor vai para Miami. Na primeira oportunidade, em 2021, o capixaba disputou o NewBreed, quando ainda era graduado com a faixa roxa. Hoje com a faixa marrom, última antes da faixa preta no jiu-jítsu, Victor acredita que o retrospecto na cidade americana é um combustível para o novo desafio.
“O NewBreed foi uma competição muito importante para minha carreira. Na época valia um cinturão e eu consegui o título mesmo sendo menos graduado. Ter conquistado algo importante em Miami dá uma confiança maior para o novo desafio”, finaliza o atleta.

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