Capixaba Helen Tatagiba é campeã mundial de karatê escolar

Helen Tatagiba, karateca capixaba de 14 anos Crédito: Fecade/Divulgação

A karateca capixaba Helen Tatagiba, de 14 anos, conquistou, nesta quinta-feira (24), duas medalhas de ouro na Gymnasiade, a maior competição escolar do mundo, que está acontecendo no Rio de Janeiro , nos equipamentos dos Jogos Olímpicos de 2016.

Hellen ganhou o ouro na categoria kata individual e kata por equipe, trazendo dois títulos mundiais para o Estado. Em 2022, a atleta foi campeã brasileira escolar nos Jogos Estudantis Brasileiros (JEBs) e campeã brasileira de karatê CBK, conquistando quatro medalhas de ouro. Ao todo, a atleta já conquistou nove títulos estaduais, três brasileiros, dois brasileiros escolares e dois nos jogos estudantis brasileiros.

“Esse foi o meu primeiro título internacional, então a emoção foi a mil o tempo todo. É uma honra carregar a bandeira do Brasil e do Espírito Santo no lugar mais alto do pódio. Esse é só o início, novas portas vão se abrir e eu vou lutar para me superar cada dia mais”, disse Helen logo após a conquista.

Agora, o foco da atleta capixaba é a grande final do Campeonato Brasileiro e o JEBs. “Já para o ano de 2024, meu foco inicial será entrar na seleção brasileira de karatê, para mais uma vez representar a bandeira do meu país e do meu Estado”, complementou a campeã.

A mãe da atleta, Sabrina Tatagiba, conta que Helen treinou bastante para essa conquista, sem deixar os estudos na escola EMEF Irmã Dulce, na Serra. “Mesmo sem patrocínio e apoio, Helen nunca deixou de treinar e se dedicar ao esporte, sempre aliado aos estudos. Ela estuda pela manhã, no fim da tarde ajuda a dar aula para as crianças na academia de karatê Team Aguiar e, em alguns dias, treina à noite até 21h30 e só chega em casa às 22h. Esse mundial foi um grande acontecimento na vida dela, estamos muito felizes. Este ano, ela já foi classificada para o Brasileiro e vai participar do JEBs novamente. Estamos confiantes que vêm mais medalhas por aí”, destacou Sabrina.

O presidente da Federação Capixaba de Desporto Escolar, Lidimar Marquez, ressalta a importância dos títulos para a atleta e para o Estado. “Ter atletas, como a Helen, conquistando títulos mundiais reforça que o Espírito Santo tem ótimos talentos. Precisamos apoiá-los para conseguirmos contribuir com o futuro de ainda mais jovens capixabas”, destacou.

Sobre a Gymnasiade