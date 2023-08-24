Reportagem de A Gazeta deu uma volta em um carro da Stock Car. Veja como foi

Se você gosta de automobilismo, certamente conhece a Stock Car . Ela é a principal categoria do esporte no Brasil, levando milhares de apaixonados por velocidade aos autódromos em todo o país. O sonho de todos que gostam da competição, é conhecer de perto um dos carros que disputam as corridas.

O piloto campeão da temporada 2021 da Stock Car, Gabriel Casagrande, esteve em Vitória para uma ação comercial da ArcelorMittal junto com Hugo Cibien, piloto capixaba da categoria de acesso da Stock, e permitiu que a reportagem de A Gazeta mostrasse o seu carro oficial, além de ter nos levado para dar uma volta na Orla de Camburi. Depois, o atleta falou um pouco sobre o evento e sobre a categoria. Confira tudo no vídeo acima!