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Atletismo

Maratona Vitória contará com food truck, DJs e show de Marcelo Ribeiro

Prova acontece neste domingo (11). A Guarda Municipal de Vitória reforçará a segurança em locais de maior movimentação, como Avenida Dante Michelini, Avenida Fernando Ferrari, Av. Leitão da Silva e Centro de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2022 às 20:28

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 20:28

Maratona Vitória vem para mais uma edição em 2022
Maratona Vitória vem para mais uma edição em 2022 Crédito: Maratona Vitória/Divulgação
Neste domingo (11) começa a Maratona de Vitória, o maior evento de atletismo do Espírito Santo. Serão três provas: uma às 5h30, uma às 6h15 e outra as 6h30, para as corridas de 42 km, 21 km e 7,5 km, todas com chegada na Praça do Papa. A Guarda Municipal de Vitória reforçará a segurança em locais de maior movimentação, como Avenida Dante Michelini, Avenida Fernando Ferrari, Av. Leitão da Silva e Centro de Vitória. Não haverá paralisação total do trânsito nestes pontos, mas a interdição parcial começa às 5h.
Além de atletas capixabas, o evento contará com a participação de corredores de 16 Estados: Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.
A organização da corrida preparou algumas atrações para a chegada dos atletas, na Enseada do Suá. Além, da presença de DJ´s, terão food trucks com comidas e bebidas, e Marcelo Ribeiro com sua banda.
“A ideia é fazer com que a chegada dos atletas seja realmente uma festa e que eles possam comemorar bastante com música, alegria e muita diversão”, explicou o organizador do evento, Newton Gomes.

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SOBRE O PERCURSO

  • Corrida de 42KM: Largada às 5h30 e chegada na Praça do Papa.
  • Corrida de 21KM: Largada às 6h15 na Ufes e chegada na Praça do Papa.
  • Corrida de 7,5KM: Largada às 6h30 no Sambão do Povo com chegada na Praça do Papa.

    * Os detalhes do trajeto estão disponíveis no site da organização.

KIT E RETIRADA

O Kit dos atletas conterá:
  • 01 Camiseta promocional
  • 01 Numeral de identificação com alfinete
  • 01 sacola promocional
  • 01 Viseira
  • 01 chip descartável
*Outros itens poderão ser incluídos no Kit, portanto não são obrigatórios

ENTREGA

  • Sexta-feira (9/09): 9h às 18 horas
  • Sábado (10/09): 10h às 15 horas
  • Local: Secretaria Estadual de Esporte e Lazer (Sesport) - Rua Cel.Schwab Filho - Bento Ferreira
* Não haverá entrega do Kit no dia da corrida.

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