Maratona Vitória contará com food truck, DJs e show de Marcelo Ribeiro

Neste domingo (11) começa a Maratona de Vitória, o maior evento de atletismo do Espírito Santo. Serão três provas: uma às 5h30, uma às 6h15 e outra as 6h30, para as corridas de 42 km, 21 km e 7,5 km, todas com chegada na Praça do Papa. A Guarda Municipal de Vitória reforçará a segurança em locais de maior movimentação, como Avenida Dante Michelini, Avenida Fernando Ferrari, Av. Leitão da Silva e Centro de Vitória. Não haverá paralisação total do trânsito nestes pontos, mas a interdição parcial começa às 5h.
Além de atletas capixabas, o evento contará com a participação de corredores de 16 Estados: Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.
A organização da corrida preparou algumas atrações para a chegada dos atletas, na Enseada do Suá. Além, da presença de DJ´s, terão food trucks com comidas e bebidas, e Marcelo Ribeiro com sua banda.
“A ideia é fazer com que a chegada dos atletas seja realmente uma festa e que eles possam comemorar bastante com música, alegria e muita diversão”, explicou o organizador do evento, Newton Gomes.
SOBRE O PERCURSO
- Corrida de 42KM: Largada às 5h30 e chegada na Praça do Papa.
- Corrida de 21KM: Largada às 6h15 na Ufes e chegada na Praça do Papa.
- Corrida de 7,5KM: Largada às 6h30 no Sambão do Povo com chegada na Praça do Papa.
* Os detalhes do trajeto estão disponíveis no site da organização.
KIT E RETIRADA
O Kit dos atletas conterá:
- 01 Camiseta promocional
- 01 Numeral de identificação com alfinete
- 01 sacola promocional
- 01 Viseira
- 01 chip descartável
ENTREGA
- Sexta-feira (9/09): 9h às 18 horas
- Sábado (10/09): 10h às 15 horas
- Local: Secretaria Estadual de Esporte e Lazer (Sesport) - Rua Cel.Schwab Filho - Bento Ferreira