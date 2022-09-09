Maratona Vitória contará com food truck, DJs e show de Marcelo Ribeiro

Maratona Vitória vem para mais uma edição em 2022 Crédito: Maratona Vitória/Divulgação

Neste domingo (11) começa a Maratona de Vitória, o maior evento de atletismo do Espírito Santo. Serão três provas: uma às 5h30, uma às 6h15 e outra as 6h30, para as corridas de 42 km, 21 km e 7,5 km, todas com chegada na Praça do Papa. A Guarda Municipal de Vitória reforçará a segurança em locais de maior movimentação, como Avenida Dante Michelini, Avenida Fernando Ferrari, Av. Leitão da Silva e Centro de Vitória. Não haverá paralisação total do trânsito nestes pontos, mas a interdição parcial começa às 5h.

Além de atletas capixabas, o evento contará com a participação de corredores de 16 Estados: Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

A organização da corrida preparou algumas atrações para a chegada dos atletas, na Enseada do Suá. Além, da presença de DJ´s, terão food trucks com comidas e bebidas, e Marcelo Ribeiro com sua banda.

“A ideia é fazer com que a chegada dos atletas seja realmente uma festa e que eles possam comemorar bastante com música, alegria e muita diversão”, explicou o organizador do evento, Newton Gomes.

SOBRE O PERCURSO

Corrida de 42KM: Largada às 5h30 e chegada na Praça do Papa.



Corrida de 21KM: Largada às 6h15 na Ufes e chegada na Praça do Papa.



Corrida de 7,5KM: Largada às 6h30 no Sambão do Povo com chegada na Praça do Papa.



* Os detalhes do trajeto estão disponíveis no site da organização.



KIT E RETIRADA

O Kit dos atletas conterá:

01 Camiseta promocional



01 Numeral de identificação com alfinete



01 sacola promocional



01 Viseira



01 chip descartável

*Outros itens poderão ser incluídos no Kit, portanto não são obrigatórios



ENTREGA