Agenda Esportiva #9: confira as competições do fim de semana 10 a 11/09 no ES

SÁBADO (10)
- Campeonato Metropolitano de Beach Soccer
Local: Tancredão, Mário Cypreste - Vitória
Horário: Jogos a partir de 8h
Anchieta x Arsenal (Feminino) - 8h
River Santo Antônio x SEG (Masculino) - 9h
Craques da Praia x São Pedro (Feminino) - 10h
Anchieta x Esquina (Masculino) - 11h
A competição promovida pela Federação Capixaba de Beach Soccer (FECABES) chega em sua fase final com os jogos das semifinais e finais, tanto no naipe masculino, quanto no feminino.
- Capixabão Série B - 5ª rodada
Atlético Itapemirim x Brasil Capixaba
Local: Estádio José Olívio Soares, Itapemirim
Horário: 15h
Transmissão: Eleven Sports
Tupy x Aster
Local: Estádio Gil Bernardes, Vila Velha
Horário: 15h
Transmissão: Eleven Sports
Castelo x GEL
Local: Estádio Emílio Nemer, Castelo
Horário: 15h
Transmissão: Eleven Sports
CHAVE CENTRO-NORTE
Linhares x Jaguaré
Local: Centro Esportivo Conilon, Jaguaré
Horário: 15h
Transmissão: Eleven Sports
São Mateus x Pinheiros
Local: Estádio Municipal de Pinheiros
Horário: 15h
Transmissão: Eleven Sports
Porto Vitória x S.C Capixaba
Local: Kleber Andrade, Cariacica
Horário: 15h
Transmissão: Eleven Sports
DOMINGO (11)
- Maratona de Vitória
Local: Largada na Praça do Papa
Horário: 5h30
A Capital capixaba recebe mais de 2.000 mil atletas no percurso de mais de 42 km, com largada na Praça do Papa e passando por pontos históricos de Vitória, a maratona promete agitar o domingo.
- Campeonato Canela Verde de Aquathlon
Local: Praia da Costa, Vila Velha
Horário: 6h
Adultos e jovens promessas do esporte capixaba vão participar da competição que reúne natação e corrida em percursos de mais de 6 km.