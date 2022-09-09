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  • Agenda Esportiva #9: confira as competições do fim de semana 10 a 11/09 no ES
Esporte Capixaba

Agenda Esportiva #9: confira as competições do fim de semana 10 a 11/09 no ES

A Agenda Esportiva de A Gazeta te atualiza com as competições que movimentam o Espírito Santo no fim de semana. Confira!
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

09 set 2022 às 13:00

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 13:00

SÁBADO (10)

  • Campeonato Metropolitano de Beach Soccer
    Local:     Tancredão, Mário Cypreste - Vitória
    Horário: Jogos a partir de 8h

    Anchieta x Arsenal (Feminino) - 8h
    River Santo Antônio x SEG (Masculino) - 9h
    Craques da Praia x São Pedro (Feminino) - 10h
    Anchieta x Esquina (Masculino) - 11h

    A competição promovida pela Federação Capixaba de Beach Soccer (FECABES) chega em sua fase final com os jogos das semifinais e finais, tanto no naipe masculino, quanto no feminino.
  • Capixabão Série B - 5ª rodada
CHAVE CENTRO-SUL

Atlético Itapemirim x Brasil Capixaba
Local: Estádio José Olívio Soares, Itapemirim
Horário: 15h
Transmissão: Eleven Sports

Tupy x Aster
Local: Estádio Gil Bernardes, Vila Velha
Horário: 15h
Transmissão: Eleven Sports

Castelo x GEL 
Local: Estádio Emílio Nemer, Castelo
Horário: 15h
Transmissão: Eleven Sports

CHAVE CENTRO-NORTE

Linhares x Jaguaré
Local: Centro Esportivo Conilon, Jaguaré
Horário: 15h
Transmissão: Eleven Sports

São Mateus x Pinheiros 
Local: Estádio Municipal de Pinheiros
Horário: 15h
Transmissão: Eleven Sports

Porto Vitória x S.C Capixaba
Local: Kleber Andrade, Cariacica 
Horário: 15h
Transmissão: Eleven Sports

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DOMINGO (11)

  • Maratona de Vitória
    Local:     Largada na Praça do Papa
    Horário: 5h30

    A Capital capixaba recebe mais de 2.000 mil atletas no percurso de mais de 42 km, com largada na Praça do Papa e passando por pontos históricos de Vitória, a maratona promete agitar o domingo.

  • Campeonato Canela Verde de Aquathlon 
    Local:     Praia da Costa, Vila Velha
    Horário: 6h

    Adultos e jovens promessas do esporte capixaba vão participar da competição que reúne natação e corrida em percursos de mais de 6 km.

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