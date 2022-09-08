Flamengo vence o Vélez e vai encarar o Athletico-PR na final da Libertadores

Pedro marcou de cabeça e ampliou artilharia na Libertadores Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

O Flamengo é finalista da Libertadores. Na noite desta quarta-feira (07), o Rubro-Negro derrotou o Vélez Sarsfield por 2 a 1, no Maracanã, e carimbou a vaga na grande decisão da competição continental. No jogo de ida o time comandado por Dorival Júnior goleou os argentinos por 4 a 0, o que fez o jogo desta quarta se tornar um mero compromisso formal. Pedro e Marinho marcaram para o Fla, e Lucas Pratto descontou para os adversários.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (11). Às 19h, o time carioca enfrenta o Goiás, no Estádio da Serrinha, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O JOGO

Poupando Gabigol, com a defesa reserva e com Vidal desde o começo, o alternativo Flamengo escalado por Dorival Júnior entrou em campo sem o peso de ter que fazer o resultado. O Objetivo estava bem claro: administrar a vantagem construída no jogo de ida e garantir a classificação.

Motivado por estar no tudo ou nada, o Vélez Sarsfiel dominou as ações iniciais e tentou sufocar o Flamengo. E a estratégia, em primeiro momento, deu certo. Aos 20 minutos Lucas Pratto aproveitou cruzamento da esquerda e cutucou para as redes. O gol empolgou os argentinos, que seguiram pressionando. Entretanto, o gol também despertou o Flamengo, que a partir daí mudou sua postura em campo.

Em grande fase, Pedro deixou sua marca mais uma vez na Libertadores. O artilheiro da competição, agora com 12 gols, aproveitou cruzamento de Éverton Ribeiro e acertou bela cabeçada: 1 a 1. Gol que foi um balde de água fria em qualquer esperança do Vélez e levou o time ainda mais confortável para o vestiário ao fim do primeiro tempo.