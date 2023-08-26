Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES entre 26 e 27/08

Fim de semana é sinônimo de Agenda Esportiva em A Gazeta. Confira no vídeo de João Barbosa os principais destaques do esporte capixaba entre os dias 26 e 27/08. Nos holofotes, o fim de semana conta com a grande final da Copa Espírito Santo 2023, Maratona de Vitória, Estadual de Judô, Copa ES de Handebol e muito mais!
Sábado (27)
- Copa ES de Basquete
Domingos Martins x IVV/Cetaf
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves - Bento Ferreira, Vitória
Horário: 9h
Entrada gratuita
- 2ª Copa ES de Seleções Municipais de Handebol
Local: Ginásios da Sesport - Bento Ferreira, Vitória
Horário: 9h
Entrada gratuita
- Campeonato Estadual de Judô - 3ª Etapa
Local: Tancredão - Mário Cypreste, Vitória
Horário: 9h
Entrada gratuita
- Copa Espírito Santo 2023 - Final
Serra x Rio Branco
Local: Kleber Andrade, Cariacica
Horário: 15h
Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)
Mais informações: agazeta.com.br/futebol-capixaba
- Capixabão Série B - 1ª Rodada
São Mateus x Linhares
Local: João Soares de Moura Filho, Pinheiros
Horário: 15h
Jaguaré x Pinheiros
Local: Conilon, Jaguaré
Horário: 18h
- Aquathlon Noturno - 1ª Edição
Local: Praia da Sereia, Vila Velha
Horário: 18h
Mais informações: Fecatri
Domingo (27)
- Maratona de Vitória
Local de largada: Praça do Papa, Vitória
Horário: 5h30
Mais informações: Maratona de Vitória
- Capixabão Feminino - Final (volta)
Vila Nova (3) x (1) Prosperidade
Local: Engenheiro Araripe, Cariacica
Horário: 15h
Entrada gratuita
- Capixabão Série B - 1ª Rodada
Rio Branco-VN x Castelense
Local: Olimpio Perim, Venda Nova do Imigrante
Horário: 15h
CTE Colatina x Tupy (segunda-feira 28/08)
Local: Justiniano de Mello e Silva, Colatina
Horário: 19h45
Capixaba x G.E.L (terça-feira 29/08)
Local: Kleber Andrade, Cariacica
Horário: 15h
Castelense x Sport (sexta-feira 01/09)
Local: Emílio Nemer, Castelo
Horário: 19h