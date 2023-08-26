  • Início
  • Mais Esportes
  • Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES entre 26 e 27/08
Esporte Capixaba

Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES entre 26 e 27/08

Nos holofotes, o fim de semana conta com a grande final da Copa Espírito Santo 2023, Maratona de Vitória, Estadual de Judô, Copa ES de Handebol e muito mais!
Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 21:19

Fim de semana é sinônimo de Agenda Esportiva em A Gazeta. Confira no vídeo de João Barbosa os principais destaques do esporte capixaba entre os dias 26 e 27/08. Nos holofotes, o fim de semana conta com a grande final da Copa Espírito Santo 2023, Maratona de Vitória, Estadual de Judô, Copa ES de Handebol e muito mais! 

Sábado (27)

  • Copa ES de Basquete

    Domingos Martins x IVV/Cetaf 
    Local:     Ginásio Jones dos Santos Neves - Bento Ferreira, Vitória
    Horário: 9h
    Entrada gratuita

  • 2ª Copa ES de Seleções Municipais de Handebol

    Local:     Ginásios da Sesport - Bento Ferreira, Vitória
    Horário: 9h
    Entrada gratuita

  • Campeonato Estadual de Judô - 3ª Etapa

    Local:     Tancredão - Mário Cypreste, Vitória
    Horário: 9h
    Entrada gratuita

  • Copa Espírito Santo 2023 - Final

    Serra x Rio Branco
    Local:     Kleber Andrade, Cariacica
    Horário: 15h
    Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)
    Mais informações: agazeta.com.br/futebol-capixaba

  • Capixabão Série B - 1ª Rodada

    São Mateus x Linhares
    Local: João Soares de Moura Filho, Pinheiros
    Horário: 15h

    Jaguaré x Pinheiros
    Local: Conilon, Jaguaré
    Horário: 18h

  • Aquathlon Noturno - 1ª Edição

    Local: Praia da Sereia, Vila Velha
    Horário: 18h
    Mais informações: Fecatri

Domingo (27)

  • Maratona de Vitória

    Local de largada:     Praça do Papa, Vitória
    Horário: 5h30
    Mais informações: Maratona de Vitória

  • Capixabão Feminino - Final (volta)

    Vila Nova (3) x (1) Prosperidade
    Local: Engenheiro Araripe, Cariacica
    Horário: 15h
    Entrada gratuita

  • Capixabão Série B - 1ª Rodada

    Rio Branco-VN x Castelense
    Local:     Olimpio Perim, Venda Nova do Imigrante
    Horário: 15h

    CTE Colatina x Tupy (segunda-feira 28/08)
    Local:     Justiniano de Mello e Silva, Colatina
    Horário: 19h45

    Capixaba x G.E.L (terça-feira 29/08)
    Local: Kleber Andrade, Cariacica
    Horário: 15h

    Castelense x Sport (sexta-feira 01/09)
    Local: Emílio Nemer, Castelo
    Horário: 19h

