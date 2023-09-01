Confira o calendário de corridas de rua para o mês de setembro no ES

Correr é uma paixão de muitos atletas no Espírito Santo. Seja de forma amadora ou profissional, milhares de corredores se reúnem em competições que exercitam o corpo e a mente. Com isso, a Editoria de Esportes de A Gazeta preparou uma lista com as principais corridas do mês de setembro. Confira!
Corridas de rua no ES - Setembro
- Santander Track&Field Run Series - 4km e 8km
Data: 03/09
Local: Vila Velha
Informações e inscrições: tfsports.com
- Circuito Corridas Maçônicas - 3k caminhada e 5km corrida
Data: 03/09
Local: Cachoeiro de Itapemirim
Informações e inscrições: circuitomaconico.com.br
- Saúde Night Run - 5km
Data: 09/09
Local: Guaçui
Informações e inscrições: saudenightrun.com
- 4ª Corrida do Procon - 5km e 10km
Data: 10/09
Local: Vitória
Informações e inscrições: Prefeitura de Vitória
- Circuito Capixaba de Montanhas
Data: 16/09
Local: Pedra Azul
Informações e inscrições: @circuitocapixabademontanhas
- Corrida do Bem Eco - 5km e 10km
Data: 17/09
Local: Vitória
Informações e inscrições: corridadobem.com
- Corrida e Caminhada Caminho da Fé - 5km e 10km
Data: 17/09
Local: Serra
Informações e inscrições: resultadofinal.com
- 8ª Ita Night Run
Data: 23/09
Local: Itaúnas
Informações e inscrições: casinhadeaventuras.com
- 20ª Corrida Garotada - 200m a 800m
Data: 23/09
Local: Vitória
Informações e inscrições: dezmilhasgaroto.com
- 32ª Dez Milhas Garoto - 16km
Data: 24/09
Local: Vitória e Vila Velha
Informações e inscrições: dezmilhasgaroto.com