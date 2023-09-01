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Esportes

Confira o calendário de corridas de rua para o mês de setembro no ES

Com a lista preparada por A Gazeta, você fica por dentro das datas, horários, e detalhes das principais competições do atletismo no ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2023 às 16:00

Publicado em 01 de Setembro de 2023 às 16:00

31º 10 Milhas Garoto
Calendário de Corridas de Rua no ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Correr é uma paixão de muitos atletas no Espírito Santo. Seja de forma amadora ou profissional, milhares de corredores se reúnem em competições que exercitam o corpo e a mente. Com isso, a Editoria de Esportes de A Gazeta preparou uma lista com as principais corridas do mês de setembro. Confira!

Corridas de rua no ES - Setembro

  • Santander Track&Field Run Series - 4km e 8km
    Data:     03/09
    Local: Vila Velha
    Informações e inscrições: tfsports.com

  • Circuito Corridas Maçônicas - 3k caminhada e 5km corrida
    Data: 03/09
    Local: Cachoeiro de Itapemirim
    Informações e inscrições: circuitomaconico.com.br

  • Saúde Night Run - 5km
    Data: 09/09
    Local: Guaçui
    Informações e inscrições: saudenightrun.com

  • 4ª Corrida do Procon - 5km e 10km
    Data: 10/09
    Local: Vitória
    Informações e inscrições: Prefeitura de Vitória

  • Circuito Capixaba de Montanhas
    Data: 16/09
    Local: Pedra Azul
    Informações e inscrições: @circuitocapixabademontanhas

  • Corrida do Bem Eco - 5km e 10km
    Data:     17/09
    Local: Vitória
    Informações e inscrições: corridadobem.com

  • Corrida e Caminhada Caminho da Fé - 5km e 10km
    Data: 17/09
    Local: Serra
    Informações e inscrições: resultadofinal.com

  • 8ª Ita Night Run
    Data: 23/09
    Local: Itaúnas
    Informações e inscrições: casinhadeaventuras.com

  • 20ª Corrida Garotada - 200m a 800m
    Data: 23/09
    Local: Vitória
    Informações e inscrições: dezmilhasgaroto.com

  • 32ª Dez Milhas Garoto - 16km
    Data: 24/09
    Local: Vitória e Vila Velha
    Informações e inscrições: dezmilhasgaroto.com

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