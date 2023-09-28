Na luta principal do Jungle Fight, capixaba mira cinturão e entrada no UFC

Vitor Costa é dono de um cartel de cinco vitórias e apenas uma derrota Crédito: Arquivo Pessoal

Está chegando a hora do Jungle Fight 120. O evento, que é um dos mais emblemáticos e cobiçados do mundo do MMA, acontece neste sábado (30), no Ginásio do Tartarugão, em Vila Velha , a partir de 18h30.

A principal luta da noite é entre o capixaba Vitor Costa e o mineiro Rafael ‘Cabeça’. Além desse embate, outros 10 capixabas estão confirmados no card, que promete grandes emoções na cidade canela-verde.

“As expectativas são as melhores possíveis. Junto com minha equipe estou focado em fazer a melhor luta da minha carreira, para que seja um dia histórico. A gente vem se preparando e não é de hoje, então carrego na mente a vontade de ser campeão, mas estou focado e com o pé no chão”, afirma Vitor Costa, que lutará contra Cabeça na disputa pelo cinturão dos pesos-médios (até 84 kg).

Dono de um cartel de cinco vitórias e apenas uma derrota, o capixaba vai subir ao octógono pela quarta vez no Jungle Fight. “Na primeira vez eu nocauteei o Fábio Cyborg e na segunda eu finalizei o Juliano Damasceno no segundo round, na categoria até 93 kg. E na última luta também finalizei o Edson Silva no primeiro round, já na categoria até 84 kg”, lembra Vitor.

De olho no cinturão, o lutador afirma que a possível conquista do Jungle Fight será um divisor de águas em sua carreira. “Esse momento é um fruto que estamos colhendo depois de muito trabalho. Essa vitória vai abrir muitas portas e a meta é ir para o UFC em breve”, sinaliza.

Mais capixabas

Além de Vitor Costa, outros 10 capixabas estão confirmados no card: Jonas Paulino Coelho, Hamyrez Oliveira, Frank "Jagunço", Renan "Shampoo", Jair Junior, Daniel Conceição, Pedro Saith e David Pereira de Souza, além de Caio Caetano Araújo e Mathias Guedes, que se enfrentam na luta de abertura do card. Os outros oito, assim como Costa, defendem o Espírito Santo em duelos contra outros estados.

"O Jungle Fight está voltando com tudo para Vila Velha, no Espírito Santo, para dar visibilidade aos talentos desse estado que tradicionalmente revela grandes guerreiros do nosso esporte", destacou Wallid Ismail, criador do Jungle Fight.

"Queremos levantar esses atletas para que eles sejam estrelas no seu estado. Estamos conquistando ótimos números na televisão, atraindo novos telespectadores, e essa audiência dará visibilidade e trará mais patrocínios aos atletas, além de mostrar o Espírito Santo para o mundo", complementou Ismail, em entrevista para A Gazeta.

O Jungle Fight 120 celebra os 20 anos da maior organização de MMA da América Latina, completados no último dia 13. A edição capixaba será transmitida pelo Sportv 2, ao vivo, e pela TV Gazeta, logo após o programa "Altas Horas". O evento, conhecido como "Brasileirão do MMA", vem quebrando sucessivos recordes de audiência, tanto na TV aberta quanto na fechada.

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