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Duelo

Popó vai enfrentar Kleber Bambam no Fight Music Show: “vai receber muito pau”

Após provocações na última edição do evento, tetracampeão mundial de boxe vai subir ao ringue diante do ex-BBB em data que ainda será divulgada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2023 às 15:05

Publicado em 15 de Setembro de 2023 às 15:05

Popó foi provocado por Kleber Bambam durante o FMS 3
Popó foi provocado por Kleber Bambam durante o FMS 3 Crédito: Mariana Lima
A quarta edição do Fight Musical Show (FMS) vai contar com um duelo entre Acelino Popó Freitas, tetracampeão mundial de boxe, e Kleber Bambam, ex-BBB. O anúncio oficial foi feito por Popó por meio de suas redes sociais. A luta ganhou os holofotes após Bambam comparecer à pesagem da última luta de Popó, no FMS 3 e quase protagonizar uma briga acalorada.
“Bambam, você vem falando há mais de cinco meses m***, vem falando que o Foguete vai me pegar, que você vai chocar o mundo. É verdade, você vai chocar o tablado do ringue. Você vai ver o Foguete dar xabu, porque eu sempre me preparei e sempre levei a sério tudo o que eu faço. Você procurou e desafiou a pessoa errada. Agora você vai ter que arcar com as consequências. Vai receber muito pau. Espere”, provocou Popó.
Também nas redes sociais, Kleber Bambam não deixou de alfinetar o mais novo rival enquanto mostrava o contrato para a luta. “Isso não é sonho, é realidade. Eu não te avisei que ia chocar o mundo? Olha o contrato aqui na mesa. Está aqui o seu contrato, eu vou arrancar a sua cabeça. Eu te avisei. O Foguete vai te pegar, seu otário”, retrucou Bambam.
A luta entre Popó e Bambam ainda terá sua data e local confirmado pela organização do Fight Music Show.

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