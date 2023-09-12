Cetaf tem vaga assegurada na Liga de Desenvolvimento em 2024

Cetaf/Vila Velha voltou a disputar a competição após 10 anos Crédito: Divulgação

O basquete capixaba não vive o seu melhor momento, isso é fato. No entanto, o caminho de volta para os dias de glória está sendo traçado aos poucos. Após 10 anos, o Cetaf/Vila Velha voltou a disputar a Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), e já tem a vaga assegurada pela Liga Nacional de Basquete (LNB) na competição em 2024.

A informação foi confirmada pela coordenadora de competições da LNB, Lilian Gonçalves. "Nós conseguimos garantir a participação do Cetaf/Vila Velha na próxima edição da competição, por se tratar de um clube formador da liga. O Espírito Santo é um estado importante para o basquete, onde precisamos retomar o esporte, por isso estamos muito felizes em tê-los de volta", afirmou.

O retorno do clube capixaba para a competição foi acima do esperado. O Cetaf disputou 11 jogos e conquistou três vitórias, além de disputar de igual para igual com grande equipes consolidadas no cenário nacional do basquete. Ao longo da campanha, venceu o União Corinthians-RS (67x58), Joinville-SC (64x58) e Rio Claro-SP (70x65), resultados que deram um aproveitamento de 27,3% e a 10° posição do Grupo A da competição.

ES pode sediar uma etapa da LDB em 2024

Empolgado com o retorno para a competição após um longo período fora, o Cetaf/Vila Velha sinalizou para a LNB que está interessado em sediar uma das etapas da competição aqui no Espírito Santo. O torneio possui dois turnos, onde são escolhidos sedes que recebem os jogos.

A coordenadora de competições da Liga afirmou que é possível que o Espírito Santo seja escolhido, mas que a definição das sedes só acontece no ano que vem. "Existem uma série de fatores que definem a sede de uma das etapas, principalmente os custos logísticos. No entanto, só vamos definir isso ano que vem, pois temos que analisar todos os pedidos e estudar o que fica mais viável para a liga", afirmou Lilian.