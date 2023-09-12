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Cetaf tem vaga assegurada na Liga de Desenvolvimento em 2024

Clube capixaba voltou a disputar a principal competição de base do país após 10 anos, e nutre o sonho de sediar uma das etapas do torneio no ano que vem
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

12 set 2023 às 18:35

Publicado em 12 de Setembro de 2023 às 18:35

Cetaf/Vila Velha voltou a disputar a competição após 10 anos
Cetaf/Vila Velha voltou a disputar a competição após 10 anos Crédito: Divulgação
O basquete capixaba não vive o seu melhor momento, isso é fato. No entanto, o caminho de volta para os dias de glória está sendo traçado aos poucos. Após 10 anos, o Cetaf/Vila Velha voltou a disputar a Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), e já tem a vaga assegurada pela Liga Nacional de Basquete (LNB) na competição em 2024. 
A informação foi confirmada pela coordenadora de competições da LNB, Lilian Gonçalves. "Nós conseguimos garantir a participação do Cetaf/Vila Velha na próxima edição da competição, por se tratar de um clube formador da liga. O Espírito Santo é um estado importante para o basquete, onde precisamos retomar o esporte, por isso estamos muito felizes em tê-los de volta", afirmou. 
O retorno do clube capixaba para a competição foi acima do esperado. O Cetaf disputou 11 jogos e conquistou três vitórias, além de disputar de igual para igual com grande equipes consolidadas no cenário nacional do basquete. Ao longo da campanha, venceu o União Corinthians-RS (67x58), Joinville-SC (64x58) e Rio Claro-SP (70x65), resultados que deram um aproveitamento de 27,3% e a 10° posição do Grupo A da competição. 

ES pode sediar uma etapa da LDB em 2024

Empolgado com o retorno para a competição após um longo período fora, o Cetaf/Vila Velha sinalizou para a LNB que está interessado em sediar uma das etapas da competição aqui no Espírito Santo. O torneio possui dois turnos, onde são escolhidos sedes que recebem os jogos.
A coordenadora de competições da Liga afirmou que é possível que o Espírito Santo seja escolhido, mas que a definição das sedes só acontece no ano que vem. "Existem uma série de fatores que definem a sede de uma das etapas, principalmente os custos logísticos. No entanto, só vamos definir isso ano que vem, pois temos que analisar todos os pedidos e estudar o que fica mais viável para a liga", afirmou Lilian. 
Vale ressaltar que os custos de transporte aéreo dos clubes que participam da Liga de Desenvolvimento são bancados pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), parceiro da Liga Nacional de Basquete (LNB).

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