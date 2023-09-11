Novas quadras no Saldanha da Gama serão entregues na próxima semana

Após anunciar em abril que iria reformar duas quadras externas do Saldanha da Gama, a equipe norte-americana de basquete Cleveland Cavaliers concluiu as obras e marcou a data da entrega. Será no próximo dia 20 de setembro, às 14h, na sede do clube, em Vitória. O evento contará com o embaixador da franquia e ex-jogador do Saldanha, Anderson Varejão, além de Nic Barlage (CEO dos Cavs) e Marcos Perini (presidente do Saldanha da Gama).
Além da entrega das quadras, será realizada uma homenagem ao professor Hélio Demoner, entusiasta do basquete do Espírito Santo, falecido este ano. Uma partida-exibição vai reunir ex-atletas do clube da década de 90 – entre eles os irmãos Anderson, Angelo e Sandro Varejão – e jovens e crianças do Instituto Anderson Varejão, da rede NBA Basketball School e das categorias de base do Saldanha da Gama vão participar de uma clínica ministrada por Daniel Soares, Diretor de Operações da NBA na América Latina.
As obras fazem parte da parceria entre o clube capixaba e o Cleveland Cavaliers. O time de Ohio, Estados Unidos, tem realizado diversas iniciativas no país como reformas e entregas de quadras, ações sociais e camps, conteúdos em plataformas digitais, entre outros, levando o esporte às comunidades e aproximando ainda mais os Cavs dos fãs brasileiros.
No Espírito Santo, o projeto foi encabeçado por Anderson Varejão. O ex-jogador brasileiro foi revelado pelo Saldanha da Gama e ganhou destaque no cenário do basquete, tendo alcançado a principal liga de basquete do mundo, a NBA. Lá, passou por franquias como Golden State Warriors e o próprio Clevland Cavaliers, onde conquistou o respeito da torcida e se tornou ídolo. Atualmente, ocupa a função de 'Embaixador Global' da franquia.
Serviço
- Entrega das duas quadras externas do Saldanha da Gama
- Quando: 20 de setembro, quarta-feira
- Horário: 14h
- Onde: Clube de Regatas Saldanha da Gama (Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 855 – Forte São João)