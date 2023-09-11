Novas quadras no Saldanha da Gama serão entregues na próxima semana

Além da entrega das quadras, será realizada uma homenagem ao professor Hélio Demoner, entusiasta do basquete do Espírito Santo, falecido este ano. Uma partida-exibição vai reunir ex-atletas do clube da década de 90 – entre eles os irmãos Anderson, Angelo e Sandro Varejão – e jovens e crianças do Instituto Anderson Varejão, da rede NBA Basketball School e das categorias de base do Saldanha da Gama vão participar de uma clínica ministrada por Daniel Soares, Diretor de Operações da NBA na América Latina.