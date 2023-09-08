Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES nos dias 09 e 10/09
Esporte Capixaba

Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES nos dias 09 e 10/09

Fim de semana pós-feriado conta com disputas no futebol capixaba, corridas de rua e provas de mountain bike ao redor do Espírito Santo
João Barbosa

Publicado em 08 de Setembro de 2023 às 08:00

Sábado (09)

  • Capixabão Série B - 3ª rodada

    G.E.L x Castelense
    Local:     Gil Bernardes, Vila Velha
    Horário: 15h

    São Mateus x Jaguaré
    Local: João Soares de Moura Filho, Pinheiros
    Horário: 15h

Domingo (10)

  • Corrida do Procon - 4ª edição
    Local:     Vitória
    Largada: Píer de Iemanjá, Jardim Camburi
    Horário: 7h

  • Intermunicipal Capixaba de MTB Cross Country - 4ª etapa
    Local: Vila Pavão
    Largada: Circuito da Vaca Louca
    Horário: 8h

  • Capixabão Série B - 3ª rodada

    Capixaba x Sport
    Local:     Gil Bernardes, Vila Velha
    Horário: 10h

    Rio Branco VN x Aster
    Local: Olímpio Perim, Venda Nova do Imigrante
    Horário: 15h

LEIA MAIS SOBRE O ESPORTE CAPIXABA

Delegado do ES conquista medalha no Mundial de Jiu-Jítsu em Las Vegas

ES vai receber etapa decisiva do Brasileiro de Bodyboarding em novembro

Confira o calendário de corridas de rua para o mês de setembro no ES

Com vaga em Paris-2024, capixabas afirmam: 'queremos fazer história'

Reportagem de A Gazeta deu uma volta em um carro da Stock Car. Veja como foi

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba espírito santo Esportes Futebol Futebol Capixaba Grande Vitória Vila Velha Vitória (ES) Vila Pavão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lemborexante: entenda como funciona o novo remédio para insônia
Imagem de destaque
Lasanha ao molho branco: 7 receitas fáceis e deliciosas para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Confira simpatia poderosa com canela para ter mais coragem na vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados