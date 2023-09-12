Paratletas de Cachoeiro pedem apoio para encarar novos desafios

Paratletas de Cachoeiro pedem apoio para conquistar novos desafios Crédito: Tv Gazeta Sul/ Filipe Vargas

Nos últimos cinco anos, cerca de 20 paratletas já trouxeram 50 medalhas para Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Uma das últimas conquistas foi do título capixaba de futsal. Agora, a equipe pede apoio, pois precisará de mais recursos para disputar a Copa Brasil de Surdos, no Maranhão, no ano que vem.

A deficiência auditiva é apenas um detalhe diante do talento do grupo. Entre amistosos e campeonatos, o grupo cachoeirense já acumula seis vitórias. “Por meio do esporte, eu sempre dei o meu sangue. Nunca tive dificuldade, nunca me senti triste e sempre me senti encorajado”, contou o atleta Rômulo Machado.

O time é assistido pela Associação de Surdos de Cachoeiro. No início, contam, eram poucos membros, mas devagar, o grupo cresceu. “Tive vários incentivos. Incentivos da minha família, incentivos da associação. Eu fiquei muito alegre e ele reconhece que sozinho ele não ganhou. Foi por meio da associação, foi por meio de cada um, todos juntos dando sangue”, disse Diogo Reis, por meio da ajuda de uma tradutora.

Para o treinador do time, Orion Reis, o esporte promove a inclusão e transforma a vida dos jovens. “Essa primeira competição nossa, nós fomos campeões e com isso nós ganhamos uma vaga para a Copa do Brasil, que vai ser disputada em Maranhão. E com isso, a Associação de Surdos de Cachoeiro da Itapemirim está precisando de ajuda para fazer essa viagem. Porque todos os atletas vão estar quatro a cinco dias lá”, disse o treinador.

DEDICAÇÃO

Fora do futsal, outro atleta de destaque na cidade é o Weller Cruz. Paratleta há cinco anos, ele acumula uma coleção de medalhas no atletismo paralímpico. Ele é recordista na categoria sub-17 no país, nas provas de velocidade em 100 e 400 metros.

Paratletas de Cachoeiro pedem apoio para conquistar novos desafios Crédito: Tv Gazeta Sul/ Filipe Vargas

“Quando se fala de competições, é uma coisa que acende um fogo dentro de mim. Isso (Bolsa Atleta) me ajuda, porque têm vezes que está difícil, aí eu pego, compro roupa, compro tênis de esporte assim”, disse o atleta Weller Cruz.

Apoio

A Associação dos Surdos de Cachoeiro de Itapemirim (Assurci) possui sete anos de existência com vários voluntários e apoia todas as pessoas com deficiência auditiva e que usam a libras (língua brasileira de sinais) para se comunicar no município de Cachoeiro de Itapemirim e cidades vizinhas.