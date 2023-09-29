  Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES entre 30/09 e 01/10
Esporte Capixaba

Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES entre 30/09 e 01/10

Fim de semana vai contar com disputas de beach tennis, jogos decisivos no futebol capixaba, Jungle Fight em Vila Velha e muito mais
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

29 set 2023 às 15:55

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 15:55

Sábado (30)

  • ArcelorMittal Open Beach Tennis

    Local:     Praia de Camburi, Vitória
    Horário: 8h
    Mais informações: @arcelormittalopenbt

  • Campeonato Metropolitano de Beach Soccer

    Local:     Praia de Camburi, Vitória
    Horário: 8h
    Mais informações: @beachsoccercapixaba

  • Circuito Capixaba de Basquete

    Local:     Ginásio Jones dos Santos Neves, Vitória
    Horário: a partir de 13h
    Mais informações: @fecababasquete

  • Capixabão Série B - Quartas de Final (ida)

    Aster x CTE Colatina
    Local: Kleber Andrade, Cariacica
    Horário: 15h

    G.E.L x Jaguaré
    Local: Conilon, Jaguaré
    Horário: 18h

  • Jungle Fight 120

    Local: Ginásio do Tartarugão, Vila Velha
    Horário: a partir de 18h30
    Mais informações: @junglefcoficial

Domingo (1)

  • 36º Triathlon do Exército 

    Local:     Coqueiral de Itaparica, Vila Velha
    Horário: 6h40
    Percurso: 750 metros de natação, 20 km de pedal e 5 km de corrida
    Mais informações: @fecatrioficial

  • Corrida Extrabom

    Local: Praia da Baleia, Serra
    Horário: 7h
    Percurso: 5 e 10km de corrida e 3km de caminhada

  • Corrida da Estiva

    Local: Praça Princesa Isabel, Vitória
    Horário: 7h
    Percurso: 5 e 10km de corrida

  • Campeonato Estadual de Atletismo Sub-16

    Local: Campus da UFES, Vitória
    Horário: 8h
    Mais informações: @atletismofecat

