Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES entre 30/09 e 01/10

Sábado (30)
- ArcelorMittal Open Beach Tennis
Local: Praia de Camburi, Vitória
Horário: 8h
Mais informações: @arcelormittalopenbt
- Campeonato Metropolitano de Beach Soccer
Local: Praia de Camburi, Vitória
Horário: 8h
Mais informações: @beachsoccercapixaba
- Circuito Capixaba de Basquete
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Vitória
Horário: a partir de 13h
Mais informações: @fecababasquete
- Capixabão Série B - Quartas de Final (ida)
Aster x CTE Colatina
Local: Kleber Andrade, Cariacica
Horário: 15h
G.E.L x Jaguaré
Local: Conilon, Jaguaré
Horário: 18h
- Jungle Fight 120
Local: Ginásio do Tartarugão, Vila Velha
Horário: a partir de 18h30
Mais informações: @junglefcoficial
Domingo (1)
- 36º Triathlon do Exército
Local: Coqueiral de Itaparica, Vila Velha
Horário: 6h40
Percurso: 750 metros de natação, 20 km de pedal e 5 km de corrida
Mais informações: @fecatrioficial
- Corrida Extrabom
Local: Praia da Baleia, Serra
Horário: 7h
Percurso: 5 e 10km de corrida e 3km de caminhada
- Corrida da Estiva
Local: Praça Princesa Isabel, Vitória
Horário: 7h
Percurso: 5 e 10km de corrida
- Campeonato Estadual de Atletismo Sub-16
Local: Campus da UFES, Vitória
Horário: 8h
Mais informações: @atletismofecat